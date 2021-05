Supermarkt Blindheim: Welcher Investor bekommt den Zuschlag?

Der Blindheimer Gemeinderat hat am Donnerstag eine öffentliche Sitzung. Dann soll die finale Entscheidung fallen.

Der Gemeinderat Blindheim kommt am Donnerstag, 20. Mai, zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Blindheimer Gemeindehalle. Es werden maximal zehn Zuhörer in die Halle gelassen. Zuhörer müssen vor der Sitzung einen Corona-Selbsttest unter Aufsicht durchführen.

Nur mit positivem Testergebnis in die Halle

Bei einem positiven Testergebnis ist ein Zutritt nicht möglich. Die Verwaltung empfiehlt daher, die Sitzung von Zuhause aus im Internet-Livestream zu verfolgen. Interessenten müssen sich dafür unter der E-Mail-Adresse gemeinde@blindheim.de anmelden. Dann erhalten sie kurz vor der Sitzung einen Link zum Livestream. Allen Personen, die sich schon zur letzten Sitzung angemeldet haben, wird der Link automatisch zugeschickt.

Per Livestream vom Sofa aus verfolgen

Im öffentlichen Teil der Sitzung wird über die Konzepte der drei interessierten Investoren für die Gewerbefläche „An der Bahn“ (Supermarkt) diskutiert. Außerdem fällt der Gemeinderat die Entscheidung, welches Konzept umgesetzt werden soll. Weitere Themen sind der Abschluss des Haushaltsjahres 2020 und der Haushaltsplan 2021 und eine Stellungnahme der Gemeinde Blindheim zur Aufstellung des Bebauungsplans „Am Kirchholz-Erweiterung“ Gemarkung Frauenstetten, Gemeinde Buttenwiesen. (pm)

