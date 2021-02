vor 21 Min.

Blindheim Supermarkt: Es geht weiter

Am Donnerstag findet Sitzung statt – auch für die Öffentlichkeit

Das Ergebnis des Bürgerentscheids war eindeutig: Die Mehrheit der abgegebenen Stimmen galt dem Vorschlag des Bürgerbegehrens. Heißt, dass die Gemeinde Blindheim versuchen soll, dass sich an der noch freien Gewerbefläche „An der Bahn“ ein Supermarkt ansiedeln soll. Dazu findet nun am Donnerstag, 18. Februar, um 19 Uhr, in der Gemeindehalle Blindheim eine öffentliche Satzung statt. Wichtig: Maximal 20 Plätze stehen für die Öffentlichkeit zur Verfügung. Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie sind einzuhalten, heißt es. Die Tagesordnung sieht wie folgt aus: 1. Diskussion zum weiteren Vorgehen und Erarbeiten von Empfehlungen für den Gemeinderat, insbesondere folgende Fragen sind zu diskutieren: Welche Investoren sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt bekannt, die ein Supermarktkonzept für diese Fläche anbieten? Bericht von Bürgermeister Jürgen Frank vonseiten der Gemeinde und Michael Audibert vonseiten des Bürgerbegehrens; Ist eine Ausschreibung des Geländes für diese neue Nutzung notwendig/sinnvoll? Wenn ja, wie breit wird die Ausschreibung angelegt?; Welcher Flächenumfang wird gegebenenfalls ausgeschrieben beziehungsweise steht grundsätzlich zur Verfügung?; eventuell Diskussion weiterer Fragestellungen, die sich im Laufe der Debatte ergeben; (pm)

