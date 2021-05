Blindheim

18:45 Uhr

Supermarkt in Blindheim: Der Investor steht fest

Plus Nach drei Abstimmungen hat sich der Gemeinderat auf eine Firma geeinigt. Die Entscheidung war denkbar knapp. Wer den Zuschlag bekommen hat und wie es jetzt weitergeht.

Von Simone Bronnhuber

Die wenigen Zuschauer, die vor Ort sind, dürfen erst in die Halle, nachdem der Corona-Test negativ ausgefallen ist. Dieses Prozedere können sich am Donnerstagabend viele Bürger dagegen sparen – und trotzdem an wohl einer der spannendsten Entscheidungen ihrer Gemeinde live teilnehmen. Per Internetstream wird auch diese Sitzung des Blindheimer Gremiums in der Gemeindehalle in die Wohnzimmer übertragen. Im Vorfeld haben die interessierten Bürger erneut einen Link mit Zugangsdaten zugeschickt bekommen, um sich dann einloggen zu können. Und das machen am Donnerstag mehr als hundert Blindheimer.

