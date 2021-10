Blindheim

10:59 Uhr

Unfall: Autofahrer prallt betrunken gegen Brückengeländer

Nach einem Unfall in Blindheim führte die Polizei bei einem Mann einen Alkotest durch.

In Blindheim ist ein Mann am Samstagabend frontal mit seinem Wagen gegen ein Brückengeländer geprallt. Der Schaden an seinem Wagen ist hoch.

