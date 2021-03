18:15 Uhr

Blindheimer Feuerwehrleute und Musiker wollen Zuschüsse

Der Gemeinderat Blindheim berät auch über den Haushalt für dieses Jahr. Auch eine Gemüsekiste steht auf der Agenda.

Der Blindheimer Gemeinderat hat am Donnerstag, 18. März, um 19 Uhr in der Gemeindehalle Blindheim eine öffentliche Sitzung. Auf der Tagesordnung steht unter anderem: Anzeige der Beseitigung des Wohnhauses und Nebengebäudes in Unterglauheim, Bauantrag über den Neubau eines landwirtschaftlichen Kistenlagers für biologisches Gemüse in Weilheim, Behandlung eines Bürgerantrags zur Bauleitplanung Berghausen, Zuschussantrag des Musikvereins Donauklang, Antrag der Feuerwehr Wolpertstetten auf Erlass der Unterhaltskosten 2020 für das Feuerwehrhaus;

Was kann 2021 realisiert werden?

Weitere Themen: Vorberatungen zum Haushaltsplan 2021: Sammlung von Maßnahmen, die 2021 realisiert werden sollen, Anschaffung eines neuen Fahrzeugs für den Bauhof, Diskussion und möglicherweise Beschluss zur Durchführung des Vitalitätschecks der Ländlichen Entwicklung. (pm)

