Blitzmarathon im Landkreis Dillingen: Mit Laser gegen Raser

Plus Mit dem alljährlichen Blitzmarathon will die Polizei im Landkreis Dillingen für mehr Sicherheit sorgen. Doch geht die Rechnung auf?

Sie stehen am Straßenrand und zielen mit der Laserpistole auf die herannahenden Autos und Laster auf der B16 zwischen Blindheim und Höchstädt. Der alljährliche Blitzmarathon, wie ihn das bayerische Innenministerium selbst nennt, soll der Sicherheit dienen. Denn zu hohe Geschwindigkeit sei ein häufiger Grund für tödliche Verkehrsunfälle.

Im Landkreis Dillingen stimmt die Bezeichnung Blitzmarathon jedoch nur bedingt. Denn die mobil eingesetzte Tempopistole misst eigentlich nur die Geschwindigkeit der Fahrzeuge, damit sie die Beamten bei einer Übertretung aus dem Verkehr winken können. Nur das Gerät, was an der Grenze zum Landkreis Donau-Ries eingesetzt wird, macht tatsächlich auch Fotos.

Studie bezweifelt Nutzen von solchen Aktionen

„Wir möchten den Fahrern vermitteln, wie wichtig es ist, die Höchstgeschwindigkeit nicht zu überschreiten“, sagt der Sprecher der Polizeiinspektion (PI) Dillingen, Gunther Hetz. „Wenn man sich die Zahlen der vergangenen Jahre ansieht, zeichnet sich deutlich ein Rückgang der Raser und der gefahrenen Geschwindigkeiten ab.“

Dennoch gibt es auch Kritik an der Maßnahme. Eine Studie der Uni Passau etwa kam 2020 zum Ergebnis, dass zwar am Tag des Blitzmarathons und an den Tagen zuvor die Unfallzahlen in Deutschland sinken, am Tag darauf jedoch wieder auf das normale Niveau zurückkehren. In die Studie eingeflossen waren Unfalldaten der Statistischen Landesämter aus den Jahren 2011 bis 2014 sowie Daten zu allen Blitzern aus den Marathon-Tagen.

Sorgt der Blitzmarathon für weniger Raser?

Hetz von der PI Dillingen gibt zu, dass sich zwar die Zahl der erwischten Raser an den Marathon-Tagen verringere, die Frage, ob sich dieses Verhalten jedoch auch nach den Tagen bei den Autofahrern fortsetze sei, so Hetz, jedoch „rein spekulativ“.

Dennoch hält man an der Maßnahme fest, die laut Polizei einen präventiven Charakter haben soll. Wäre eine Installation von stationären Blitzern da nicht die effektivere Maßnahme gegen notorische Schnellfahrer? Zumindest die Dillinger Polizei ist eine flächendeckende Überwachung aus personellen Gründen schon nicht möglich. Und auch am Tag des Blitzmarathons können von den Beamten nicht alle zuvor kommunizierten Stationen gleichzeitig bedient werden. Das liegt einerseits am fehlenden Personal, andererseits jedoch auch daran, dass die nötigen Messgeräte dafür nicht verfügbar sind.

Polizei zieht zwei Fahrer mit Tempo 120 aus dem Verkehr

Auf der Strecke zwischen Blindheim und Höchstädt konnte die Polizei in 45 Minuten zwei Schnellfahrer aus dem Verkehr ziehen. Beide waren mit etwa Tempo 120 auf der Bundesstraße unterwegs. Erlaubt sind dort 100 Kilometer pro Stunde. „Da sind wir schon im Bereich einer Anzeige“, sagt Hetz von der PI Dillingen. Das bedeutet etwa 70 Euro Geldbuße, Verwaltungsgebühren nicht eingerechnet.

Im Jahr 2019 hatte der Blitzmarathon der Polizei Dillingen und Wertingen etwa 19 Autos mit überhöhter Geschwindigkeit erwischt, 2020 war der Blitzmarathon aufgrund von Corona ausgefallen.

