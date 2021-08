Gundelfingen

Blobbing-Gaudi auf dem Gundelfinger Gartnersee

Beim „Blobbing“ legt sich die Person, die sich in die Luft schleudern lassen will, ganz nach vorne auf das Luftkissen. Dann springt eine andere auf das gegenüberliegende Ende und die Person wird durch die Luft geschleudert.

Plus In Gundelfingen lassen sich Kinder und Jugendliche erst in die Luft und dann ins Wasser schleudern. Was hinter „Blobbing“ steckt und wer mitmachen kann.

Von Dominik Bunk

Für einen Tag im Hochsommer ist es verhältnismäßig kalt, zum Teil aufgrund der Wolkendecke am Himmel. Der Gartnersee in Gundelfingen ist aber trotzdem gut besucht. „Bist du bereit?“, fragt der Instruktor im Neoprenanzug einen Jugendlichen, der am Ende eines riesigen Luftkissens sitzt. Das schwimmt auf dem Wasser, direkt unter dem Sprungturm. „Ja“, antwortet er. Für den Mann auf dem Sprungturm das Zeichen zum Starten. „Drei, zwei, eins, Blob!“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

