13.09.2018

Blues und Groove

Zwei Konzerte im Kulturgewächshaus

Birkenried Im Kulturgewächshaus Birkenried stehen am kommenden Wochenende zwei Konzerte an. Am Samstag, 15. September, ist um 20 Uhr die Jakarta Blues Band zu Gast. Die Band aus dem Münchner Umland hat sich laut Pressemitteilung bereits einen erstklassigen Ruf bei den Freunden des möglichst originalgetreuen Chicago Blues erspielt. Jetzt kommen sie erstmals nach Birkenried. Bei ihren Auftritten räume die Jakarta Blues Band regelmäßig mit dem Klischee auf, Blues wäre nur etwas für Melancholiker. Die sechs Musiker bieten demnach perfekte handgemachte Musik, bei der man einfach nicht stillhalten könne. Das Repertoire reicht vom fetzenden Shuffle hin zum dramatischen Slow-Blues und Abstechern in den frühen Soul.

Am Sonntag, 16. September, spielen um 14 Uhr die „Groovespecials“. Das bunte Akustik-Duo wurde 2010 von Petra Smuda (Voc./Sax./Flute) und Ralf Smuda (Git./Loops) gegründet. Ihr Name steht für eigene, groovige, unplugged Pop/Rock und eine „Prise“ Jazz - Songs, akustisch mit Rhythmus, Sound, Gefühl und anspruchsvollen deutschen Texten. Durch den Einsatz von „Loops und Sounds“ wird laut Pressemitteilung zusätzlich noch ein angenehmes und spannendes Bandgefühl erzeugt. Der Eintritt für dieses Konzert ist frei, es wird gesammelt. (pm)

