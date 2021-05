Mit leckeren Schmankerln gegen den Blutkrebs

Eine Aktion der Höchstädter Berufsschule zugunsten der Knochenmark-Spenderdatei kommt an

„Ihre Schule hat sich in besonderer Weise im Kampf gegen Blutkrebs verdient gemacht“. So beginnt der Brief von der Zentrale der Deutschen Knochenmark-Spenderdatei (DKMS) an das Staatliche Berufliche Schulzentrum Höchstädt. Als Zeichen dieser Wertschätzung erhielt die Schule auch ein Siegel. Dieses wurde im Eingangsbereich der Schule angebracht. Im Rahmen eines Projekts entwickelten die Bäcker sowie Fachverkäuferinnen der 12. Klasse der Abteilung Nahrung neue Produkte: Döner-Brötchen, ein Zaziki-Baguette, eine Leberkäse-Blätterteigtasche und ein Sauerkraut-Kartoffel-Speck-Brötchen. Diese wurden von den Fachverkäuferinnen an Mitschüler und Lehrkräfte verkauft. Der Ertrag wurde der DKMS gespendet. Mit dieser Übergabe des Schulsiegels wird auf die Verdienste und den Beitrag der Schule hingewiesen, denn gerade die Registrierung junger Menschen ist von maßgeblicher Bedeutung bei der Suche nach potenziellen Stammzellspendern und -spenderinnen. So wurden seit 2007 bei elf Registrierungsaktionen 824 Spenderinnen und Spender aufgenommen. Daraus konnten 16 gespendete Lebenschancen für betroffene Patientinnen und Patienten ausgeführt werden.

Verdient gemacht haben sich die Lehrkräfte Marianne Wiener und Brigitte Warsitz, die diese Aktionen organisiert haben. Schulleiter Gerhard Weiß betonte, dass die Schule seit Jahren über ähnliche Aktionen das soziale Lernen und Verhalten fördert. (pm)