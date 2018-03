vor 46 Min.

Böhringer: „Diese Lauinger Schilder sind falsch“

Während der Streit um die Rechtmäßigkeit des Lauinger Verkehrskonzeptes bei Gericht liegt, hat ein Dillinger wieder einen Punkt gefunden, die Stadt anzugreifen.

Von Jakob Stadler

Es sind drei DIN-A4-Seiten, die Horst Böhringer da zusammengeschrieben hat. Mit Fotos und Erklärungen, warum rechtswidrig gehandelt würde. In fünf Punkte hat der Dillinger, der die Stadt Lauingen bereits wegen des seiner Ansicht nach rechtswidrigen Verkehrskonzeptes verklagt, seine Ausführungen gegliedert. Das seien nur die gravierendsten Fehler bei der Beschilderung in der Stadt.

Da ist ein Schild an der Lauinger Brüderstraße. Der obere Teil, der Lkw die Einfahrt verboten hat, und der darunter stehende Satz „Anlieger frei“ sind durchgestrichen. Der Zusatz, unten, auf dem gleichen Schild, ist hingegen nicht durchgestrichen. Darauf ist der Hinweis zu lesen, dass hier Parkscheiben-Parkplätze vorhanden sind. Böhringer, der früher Verkehrsrecht lehrte, erklärt: „Mit einem Zusatzzeichen alleine kann für den anschließenden Parkstreifen auch keine Parkscheibenpflicht angeordnet werden.“ Seine Folgerung: Hier werde seit Jahren rechtswidrig verwarnt. Es sei ein „besonders krasser Fall der illegalen Sanktionierung von Fahrzeugführern“.

Weitere Fehler sieht er in der Imhofstraße. Der Parkscheinautomat sei nur dem Parkplatz vor dem Rathaus zugeordnet – die Parkplätze auf der anderen Seite müssten demnach kostenlos sein. Und auf der Rathausseite der Straße bezögen sich die Halteverbotsschilder lediglich auf die Fahrbahn, nicht auf den Parkstreifen. Zudem sei eine Schilderkombination an dieser Stelle ebenfalls rechtswidrig. Unter einem absoluten Halteverbotsschild sind die Hinweise „VdK nur für Hauptamt“ und „Dienstfahrzeuge frei“ angebracht. So sage das Schild, das Halteverbot gelte nur für den VdK-Berater – obwohl gerade der doch parken können soll.

Auf dem Marktplatz kritisiert Böhringer die Schilder an der Stromtankstelle. Die ist markiert mit einem absoluten Halteverbotsschild, unter dem steht: „Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs frei.“ Böhringer sagt, ein absolutes Halteverbotsschild könne nicht für eine einzelne Parkfläche gelten. Schließlich kritisiert er die Situation am Feuerwehrhaus. Einmal steht dort das Schild „Feuerwehrzufahrt“ mit einem zusätzlichen absoluten Halteverbot. Dabei bedeute bereits das Feuerwehrzufahrt-Schild allein: absolutes Halteverbot. Gegenüber werden Parkplätze für die Feuerwehrler freigehalten. Das Schild „Feuerwehr frei“ gebe es aber rechtlich gesehen nicht.

Die Unterlagen, die Böhringer erstellt hat, hat unsere Zeitung an die Stadt Lauingen weitergeleitet und um Stellungnahme gebeten. In der Antwort erklärt die Stadt zuerst den Stand des Streites über das Verkehrskonzept. „Gegen die Zonenregelungen im Bereich der Herzog-Georg-Straße hat Herr Horst Böhringer Klage eingereicht. Das Verfahren ist beim zuständigen Verwaltungsgericht anhängig. Sollte am Ende des Verfahrens durch das Gericht festgestellt werden, dass die getroffenen Regelungen – trotz der Beteiligung von Fachstellen – nicht rechtskonform sind, werden dem Urteil zu entnehmende Veränderungen entsprechend umgesetzt.“ Da es sich um ein laufendes Verfahren handle, werde sich die Stadt nicht weiter dazu äußern.

Zu der Kritik an den Schildern erklärt die Stadt: „Hinweisen von Lauinger Bürgern, aber auch von auswärtigen Besuchern und Gästen in unserer Stadt, wird grundsätzlich nachgegangen.“ – Das gelte natürlich nicht nur für Verkehrsfragen. Die Stadt bedauert aber, dass die Hinweise nicht direkt an die Verwaltung gerichtet wurden. „Trotzdem werden wir die geschilderten Umstände selbstverständlich eingehend überprüfen. Sollte sich hierbei ein Korrektur- beziehungsweise Verbesserungsbedarf ergeben, werden wir diesen natürlich zeitnah in die Tat umsetzen.“ Ein weiterer Satz folgt noch: „Zu der Art und zum Stil der Vorgehensweise von Herrn Böhringer wird sich die Stadt generell nicht äußern.“

Böhringer erklärt, er habe das Schreiben nicht an die Stadt gerichtet, weil diese ihm nicht geantwortet habe, als er seine Kritik am Verkehrskonzept an die Verwaltung sendete. „Jetzt plötzlich entwickeln die Sensibilität“, sagt er zur Antwort der Stadt. Warum er sich überhaupt um die Schilder der Nachbarstadt kümmert? „Ich habe ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden.“ Dann wird er deutlich bis beleidigend. „So etwas habe ich noch nicht erlebt, so eine Anhäufung von fachlicher Inkompetenz.“

Mit Schildern kennt sich Jörg Altmann vom Landratsamt aus. Der Fachbereitsleiter Verkehrswesen im Landratsamt ist für die Beschilderung der Kreis-, Staats- und Bundesstraßen zuständig. „Wenn jemandem ein Schild nicht passt oder er gerne eines haben möchte, dann prüfe ich das“, sagt er. Bei ihm gehe es selten um Parkverbote. Dennoch kann er erklären, was einem neuen Schild normalerweise vorausgeht.

„In den Regelungen steht sehr oft ,soll‘ oder ,kann‘“, erklärt er. Unbestimmte Rechtsbegriffe, die erfordern, dass man jeden Einzelfall betrachtet. Bevor ein Schild aufgestellt wird, treffe sich deshalb ein Sachverständigenrat. Dem gehören, wenn es um eine Stadt geht, etwa ein Polizist, ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes und ein Mitarbeiter des Tiefbauamtes an. Je nach Situation könne es auch sein, dass zum Beispiel die Feuerwehr hinzugezogen wird.

Ein Fall wie der Streit zwischen Böhringer und Lauingen sei „ungewöhnlich“. Es gebe zwar immer wieder Beschwerden wegen Straßenschildern – aber meist gehe es um Nachbarschaftsstreitigkeiten. Da will ein Anwohner etwa verhindern, dass der Nachbar an einer Stelle vor seinem Anwesen parkt. „Der normale Bürger hinterfragt Verkehrszeichen nicht nach Verwaltungsbestimmungen“, sagt Altmann, „sondern mit seiner Logik.“

