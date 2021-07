Dillingen

06:33 Uhr

26. Juli 2017: Vor vier Jahren brannte das Dillinger Rathaus aus

Plus Es war wie in einem Katastrophenfilm. Als Videos vom Brand des Dillinger Rathauses kursieren, halten das viele für einen schlechten Scherz. Das ist der aktuelle Stand der Wiederaufbauarbeiten.

Von Berthold Veh

Wenn in diesen Tagen Fremde in der Königstraße am Dillinger Rathaus vorbeifahren, werden sie kaum noch an den verheerenden Brand vor vier Jahren erinnert. Ein Gerüst und eine Absperrung lassen Touristen vermuten, dass wohl Renovierungsarbeiten an der Fassade im Gange sind.

