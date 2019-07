vor 25 Min.

Brand in Blindheim: Wohl 100.000 Euro Schaden

In Blindheim hat am Mittwochabend ein Einfamilienhaus gebrannt.

In Blindheim hat am Mittwochabend ein Einfamilienhaus gebrannt. Der Schaden liegt wohl bei 100.000 Euro.

Der Brand eines Einfamilienhauses sorgte am Mittwochabend für Aufsehen in Blindheim. Nach Angaben der Polizei bemerkte ein aufmerksamer Nachbar um kurz nach 20 Uhr einen Brand im ersten Stock des Hauses in der Schloßstraße und machte eine Bewohnerin darauf aufmerksam.

Brand in Blindheim: Feuerwehren haben Feuer schnell unter Kontrolle

Die hinzugezogenen Feuerwehren aus Blindheim, Unterglauheim und Höchstädt hatten den Brand schnell unter Kontrolle, wobei das erste Obergeschoss nahezu ganz ausbrannte und auch der Dachstuhl noch durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen wurde. Insgesamt wird nach ersten Einschätzungen ein Schaden von rund 100 000 Euro angenommen. Bewohner kamen bei dem Brand glücklicherweise nicht zu Schaden.

Die Kripo ermittelt

Die Kripo Dillingen hat die Brandermittlungen übernommen, wobei sich laut Ermittler bislang keine Hinweise auf eine Vorsatztat ergeben haben. Ein technischer Defekt als Brandursache dürfte wohl am ehesten in Frage kommen, muss aber erst noch verifiziert werden, heißt es in einer Mitteilung der Polizei am Donnerstagnachmittag. (pol)

Lesen Sie hier weitere Polizeimeldungen aus der Region:

Themen Folgen