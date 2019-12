08:24 Uhr

Brand in Modelshausen verursacht hohen Schaden

Der Brand richtete hohen Sachschaden an.

In Modelshausen im Landkreis Dillingen ist am Montagabend ein Brand ausgebrochen. Der Sachschaden liegt laut Polizei im sechsstelligen Bereich.

Ein Wohnhausbrand in Modelshausen hat zu einem erheblichen Sachschaden geführt. Aus bisher ungeklärten Gründen hatte der obere Bereich des Hauses am Montagabend Feuer gefangen, wie die Polizei mitteilte. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, verletzt wurde niemand. Kurz vor Mitternacht löschte die Feuerwehr den Brand. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hunderttausend Euro, das Gebäude ist zurzeit unbewohnbar. (dpa/lby)

