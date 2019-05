00:33 Uhr

Brandserie: Kripo fasst Tatverdächtigen

Jetzt sitzt ein zweiter Mann in Untersuchungshaft

Nach der Serie angezündeter Autos in Dillingen hat die Kriminalpolizei Dillingen nach Mitteilung vom Freitag nun einen weiteren Tatverdächtigen gefasst. Dieses Mal einen 36-Jährigen – aber wieder ist es ein Ortsansässiger. Wie die Polizei in Absprache mit der Augsburger Staatsanwaltschaft am Freitagnachmittag mitteilte, steht der Mann in Verdacht, an den Bränden in Dillingen beteiligt gewesen zu sein.

Wie berichtet, brannten in Dillingen seit dem 19. April fünf Autos und eine Hecke samt Zaun, Bäumen und Bienenstöcken. Allein in diesen Fällen belief sich der Gesamtschaden auf rund 25000 Euro. Glücklicherweise wurde dabei nie jemand verletzt. Als dann in der Nacht zum Dienstag im Dillinger Auholzweg ein Land Rover am vorderen rechten Reifen brannte, nahm die Polizei kurz drauf einen 26-jährigen Deutschen fest. Dieser hat laut Polizei einen Großteil der ihm zur Last gelegten Taten eingeräumt und sitzt wegen vorsätzlicher Brandstiftung nach wie vor in Untersuchungshaft.

Doch bereits einen Tag später brannte wieder ein Wagen. Dieses Mal ein Mercedes, der auf dem Parkplatz des Dillinger Krankenhauses St. Elisabeth stand. Ist dafür der Mann verantwortlich, der am Donnerstag festgenommen wurde? Die Ermittlungen der Kripo dauern an. Der 36-Jährige wurde am Freitagnachmittag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Augsburg vorgeführt, der den von der Staatsanwaltschaft Augsburg beantragten Haftbefehl wegen vorsätzlicher Brandstiftung erlassen und in Vollzug gesetzt hat. (corh)

