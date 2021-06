Bissingen

Bissinger wollen (noch) schönere Radwege ins Kesseltal

Plus Bissingen braucht einen Radverkehrsnetzplan. Auch ein Gebäude mit Turm ist Thema in der Gemeinderatssitzung. Was es damit auf sich hat.

Von Brigitte Bunk

Wie angenehm es ist, auf gut durchdachten Wegen unterwegs zu sein, merken viele Radfahrer gerade jetzt, in dieser sommerlichen Jahreszeit. Deshalb beschäftigte sich auch der Markt Bissingen in seiner Ratssitzung mit der Streckenführung im Kesseltal.

