vor 32 Min.

Braucht es die Grabungen in Wittislingen wirklich?

Plus Auf dem Wittislinger Papiermühlfeld, wo der neue Edeka entstehen soll, laufen archäologische Untersuchungen. Der SPD-Fraktion im Gemeinderat stößt das sauer auf. Sie verweist auf dringlichere Probleme – wie den Klimawandel.

Von Jonathan Mayer

Nägel halten die Zettel mit den Zahlen fest in der Erde. Sie markieren Zeugnisse vergangener Zeiten, fast vergessener Zivilisationen. Jeder Nagel steht für eine Stelle, an der die Archäologen Überreste unserer Vorfahren vermuten. Hier, auf dem Papiermühlfeld in Wittislingen, sind es wohl weit über 100 solcher Markierungen. Das Problem: Dort soll die neue Filiale von Edeka entstehen – und das zeitnah.

Der Bau hat im vergangenen Jahr schon mehrfach für Furore gesorgt. Erst ging das Gerücht um, mit dem Baubeginn sei man viel zu spät dran, dann machten Umweltschützer Druck wegen der Versickerung auf der Parkfläche. Seit November sind nun erste Veränderungen auf der Fläche zwischen Wittislingen und Zöschlingsweiler erkennbar. Die oberste Bodenschicht wurde abgetragen, Archäologen untersuchen das Grundstück. Besonders auffällig sind die dunklen Verfärbungen in der Erde. Die Forscher vermuten darin Überreste alter Holzpfähle aus der Urnenfelderkultur, die über die Jahrhunderte verfaulten. Das würde bedeuten, dass die Spuren zwischen 3200 und 2800 Jahre alt sind.

Die Grabungen in Wittislingen sind noch nicht weit voran geschritten

Doch was die Archäologen dort tun, stößt nicht nur auf Zustimmung. In einem Brief an unsere Redaktion kritisiert SPD-Fraktionsvorsitzender Jürgen Menzel im Namen seiner Fraktion die Arbeiten. Dass die Forscher vor Ort nur ihrer Arbeit nachgehen, sagt er am Telefon, sei ihm klar. Und dagegen habe er auch nichts. Er kritisiert vielmehr die Gesetzeslage in Bayern, die das Vorgehen vorschreibt. Denn der Boden unter Wittislingen sei voll mit Zeugnissen aus der Vergangenheit. Entsprechend müsse bei fast jedem Bau zuerst der Boden untersucht werden – und das auf Kosten des Bauwilligen und mit dem entsprechenden zeitlichen Aufwand. „Es macht doch wenig Sinn, den Bauherrn mit solchen Dingen zu belasten“, sagt Menzel.

Aktuell werden laut Johann Tolksdorf, Gebietsreferent der Bodendenkmalpflege beim Landesamt für Denkmalpflege in Thierhaupten, die Verfärbungen festgestellt, dokumentiert und vermessen. Später sollen dann diejenigen Bereiche definiert werden, in denen für punktuelle Gründungsarbeiten oder tiefere Tragschichten tiefere Bodeneingriffe notwendig werden, erklärt er. „Nur in diesen Zonen wird das Bodendenkmal dann ausgegraben.“ Wo wegen der Planung von Stellplätzen keine tieferen Eingriffe notwendig sind, könne nach einer Prüfung das Bodendenkmal überdeckt und unter dem Parkplatz erhalten bleiben.

In seinem Brief bringt Menzel die Vermutung vor, dass die Archäologen auf dem Papiermühlfeld ohnehin nichts Neues finden. „Im Grunde sind alle diese möglichen Erkenntnisse bekannt“, schreibt er. Tolksdorf entgegnet auf Nachfrage: Ziel des Denkmalschutzes sei nicht die Forschung, sondern die Sicherung originaler Denkmalsubstanz. Die Bedeutung der Denkmale im Papiermühlfeld könne jedoch als bedeutend angesehen werden. „Es handelt sich hier wahrscheinlich um ein Siedlungsareal, das von der späten Bronzezeit bis in die frühe Eisenzeit kontinuierlich besiedelt wurde. In der Hallstattzeit kommt es zur Ausbildung dessen, was wir als materielle Kultur der Kelten fassen. Kontinuierlich besiedelte Fundstellen sind daher eine wichtiger Ansatzpunkt dafür, das regionale Kultursubstrat zu fassen, aus dem sich die keltische Kultur entwickelt.“ Anhand der Pfostenspuren ließen sich die Gebäude rekonstruieren und damit Abschätzungen zur Größe und Anzahl einzelner Gehöftgruppen treffen.

Lieber Vorgaben zum Klimaschutz?

Menzels Kritik richtet sich vor allem gegen die Gesetzeslage und den Landtag. Er spricht von rückwärtsgerichteten Vorgaben und Aktivitäten, die man sich nicht mehr leisten könne. „Unsere Zukunftsherausforderungen sind nämlich durchaus existenzieller Natur.“ Seiner Meinung nach wäre es sinnvoller, dem Investor des Edeka-Markts statt der Kosten für die Bodenuntersuchung Vorgaben zum Klimaschutz aufzuerlegen. Er spricht etwa von Bäumen auf dem Parkplatz, die den klimatischen Belastungen der nächsten Jahrzehnte gewachsen sind. Die Vorgabe der Landesregierung, dass künftig bei gewerblichen Baumaßnahmen Fotovoltaikanlagen eingerichtet werden müssen, findet Menzel wiederum „fachlich richtig“. „Doch genau deswegen sollte unbedingt auf unnötige finanzielle Belastungen verzichtet werden.“ Den Weg in den Landtag, um das Thema dort noch einmal vorzubringen, ging Menzel nach eigener Aussage nicht.

Hans Schneider, Chef der Firma Konzeptbau aus Kaufbeuren, die in Wittislingen als Investor auftritt, spricht gegenüber unserer Redaktion von Kosten von mehr als 20.000 Euro für die aktuell laufenden Arbeiten. Inwiefern die Maßnahmen nötig sind, will er nicht bewerten. „Wer die Zeche zahlen muss, ist nie begeistert.“ Allerdings war von Anfang an klar, dass auf dem Grundstück archäologische Funde vermutet werden. Ob es durch die Bodenuntersuchungen zu Verzögerungen beim Bau kommt, könne er noch nicht sagen. Dafür seien die Maßnahmen noch nicht weit genug vorangeschritten. „Wir hoffen, dass sich das nicht mehr solange hinzieht.“ Aktuell seien die Arbeiten wegen der Witterung unterbrochen, sie werden aber baldmöglichst fortgesetzt, erklärt der Investor. Bezogen auf die Gesetzeslage in Bayern erklärt Schneider, dessen Firma schon dutzende solcher Projekte in ganz Deutschland umgesetzt hat: „Denkmalschutz und Dokumentation über das, was war, muss sein. Man sollte jedoch die Kirche im Dorf lassen. Wenn es Funde gibt, die die Verzögerung rechtfertigen, dann soll es uns recht sein.“

Lesen Sie dazu den Kommentar:

Lesen Sie auch:

Themen folgen