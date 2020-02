18.02.2020

Breitband, Straßen und mehr Referate

In Veitriedhausen positioniert sich die Lauinger FDP

Im voll besetzten Saal des Bürger- und Vereinsheims in Veitriedhausen stellte Kreisvorsitzender Alois Jäger die Kandidaten der Kreistags- und Stadtratsliste der FDP Lauingen vor. Listenführer Philipp Barfuß erläuterte wesentliche Punkte des Wahlprogramms der Liberalen. Gerade jetzt wäre es wichtig, den Leistungsstandort Lauingen aktiv zu bewerben und eine koordinierende Beratung zu installieren, heißt es in einer Pressemitteilung. „Ich habe kein Verständnis, dass die breite Mehrheit des derzeitigen Lauinger Stadtrats die Installation eines Wirtschafts- und Umweltreferenten abgelehnt hat. Um die drängenden Fragen von wirtschaftlicher Entwicklung und Klimaschutz voranzubringen, ist die Bildung eines Referats zwingend erforderlich. Wir verlieren wieder Zeit“, so Stadtrat Philipp Barfuß laut Pressemitteilung.

Martina Lenzer sieht in ihren Schwerpunkten die Wohn- und Wohlfühlstadt Lauingen als einen der drängendsten Umsetzungspunkte. Hierzu zählen ganz klar die Schaffung attraktiven Wohnraums im Altstadtbereich sowie ökologisch sinnvoll positionierte Neubaugebiete. Ebenso ist die Förderung von Wohnkonzepten für junge Familien ein wichtiger Bestandteil zur Weiterentwicklung der Altstadtsanierung in Lauingen.

Daniel Jäger stellte den dringenden Ausbau der Digitalisierung und des Breitbandnetzes in der Stadt und in den Ortsteilen in den Vordergrund.

Gerade als junger Stadtratskandidat sieht er laut Pressemitteilung dies als zukunftsfähige Faktoren für die Entwicklung der Stadt an. Ebenso sieht er die Unterstützung des aktiven Vereinslebens als wichtigen Punkt an.

Im weiteren Verlauf wurden von den Bürgern Veitriedhausens die Geschwindigkeitsreduzierung im Dorfgebiet, die unzulängliche Situation im Bushaltebereich und mangelhafte Baumaßnahmen im Straßenbereich diskutiert. Die Liberalen versprachen, diese Punkte in ihre politische Arbeit einfließen zu lassen. (pm)

