Brennendes Feld verursacht riesige Rauchwolke

Der Qualm aus Amerdingen war am Samstag bis in den südlichen Kreis Dillingen sichtbar

Es war eine Rauchsäule, die am Samstagnachmittag auch in weiten Teilen des Landkreises Dillingen zu sehen war. Der Brand, von dem der Qualm stammte, war in Amerdingen ausgebrochen, im Nachbarlandkreis Donau-Ries. Ein drei Hektar großes Gesternfeld stand in Flammen – wie es dazu kommen konnte, ist noch unklar.

An den Löscharbeiten beteiligten sich rund 100 Einsatzkräfte von den Feuerwehren Amerdingen, Bollstadt, Forheim, Bissingen und Unterringingen. Sie hatten das Feuer schnell unter Kontrolle, teilt die Polizei Nördlingen mit. Der entstandene Schaden wurde auf etwa 4000 Euro geschätzt. Auch Landwirte halfen und brachten Wasser auf die Felder aus. Schon nach kurzer Zeit war das Feuer unter Kontrolle. Nach Angaben der Polizei wurde niemand verletzt.

Hinweise auf die bisher unklare Brandursache nimmt die Polizei in Nördlingen entgegen.

Erst am Donnerstag hatte es im Ries einen anderen Feuerwehrgroßeinsatz gegeben. Auch bei dem Waldbrand im Fremdinger Ortsteils Hausen waren rund 100 ehrenamtliche Feuerwehrkräfte im Einsatz gewesen. (pol, dz)

