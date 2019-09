vor 44 Min.

Brezga-Bar: Nur wer im Aschberg lebt, darf mitmachen

Von jung bis alt: In der Brezga-Bar in Holzheim packt jeder mit an. Wie alles in einer leeren Backstube begann.

Von Cecilia Weber

„Ich hätte am Anfang nicht gedacht, dass die Brezga-Bar so groß wird“, sagt Stefan Eschke. Der 39-Jährige hat sich 1996 zum ersten Mal mit ein paar Freunden in einer alten Bäckerei in Holzheim getroffen. „Zu dieser Zeit ist unser Name entstanden“, erklärt er. Nachdem die Gruppe sich in der ehemaligen Backstube versammelt hatte, wurde dieses Thema auch in dem Namen aufgegriffen. Am Anfang waren es 14 Mitglieder, die bei der Gründung mit dabei waren. Seitdem sind immer mehr Jugendliche zur Brezga-Bar dazugekommen, sodass drei Jahre später der Verein gegründet wurde. „Erst stand der Fasching im Mittelpunkt“, sagt der Gründungsvorsitzende. Er hat 1999 den ersten Faschingswagen mit seinen Freunden gebaut, jetzt sind sie bald das zwanzigste Mal bei den Umzügen dabei. 2000 ist der Verein in seine jetzige Unterkunft umgezogen. Die ehemalige Käserei ist heute ein kleiner Partyraum mit Bar und Kühlraum.

Der Verein soll jugendlich bleiben - deshalb ist mit 27 Schluss

Nachdem Eschke 27 Jahre alt wurde, musste er als Erster Vorsitzender zurücktreten und ein passives Mitglied werden. „Der Verein soll jugendlich bleiben, deshalb gibt es diese Altersgrenze“, erklärt er lachend. Danach hat Daniel Müller den Verein geleitet und das zehnjährige Jubiläum im Jahr 2009 feiern dürfen. Die beiden ehemaligen Vorsitzenden sind sich einig, dass es eine schöne Zeit war. „Es ist toll, dass man immer noch gerne gesehen ist“, sagt Müller. Und als passive Mitglieder helfen sie auch heute noch gerne ihrem Verein.

"Ein cooler Haufen", bei dem viele Jugendliche dabei sein wollen

Das freut auch Julian Urban. Er hat aktuell das Sagen bei der Brezga-Bar. „Oft frage ich auch mal Stefan oder Daniel, wie sie das früher gemacht haben“, sagt er. Aber nicht nur mit Ratschlägen stehen die ehemaligen Chefs zur Seite: „Hier passen Alt und Jung gegenseitig aufeinander auf“, sagt Marie Brugkart. Sie ist das jüngste Brezga-Bar-Mitglied und ist vor allem wegen des Spaßes dabei. Nur Jugendliche aus dem Aschberggebiet dürfen in den Verein eintreten. In der vergangenen Generalversammlung stellte sich Marie vor und wurde in die Brezga-Bar aufgenommen. „Es ist einfach ein cooler Haufen, da wollte ich schon als Kind mit dabei sein“, sagt die 16-Jährige. Dem schließt sich auch Daniel Müller an: „Als man klein war, hat man den Faschingswagen gesehen und wollte dann auch mitmachen.“ Die Verbundenheit und der Zusammenhalt sind deutlich zu spüren. „Es ist ein gutes Miteinander. Hier hilft jeder jedem, das funktioniert einwandfrei“, sagt Vorsitzender Julian.

Im Fasching präsentiert sich der Verein auf den Umzügen

Vor allem im Fasching hält der Verein zusammen und jeder hat eine Aufgabe, um den Wagen bei den Umzügen präsentieren zu können. „Die Männer sind für das Grobe zuständig, die Mädels bringen dann Farbe ins Spiel“, erklärt Julian. An dem Wagen vom vergangenen Jahr wurde vier Monate gebaut. Bis er fertig war, haben die Jugendlichen rund 1680 Stunden gearbeitet. „Es ist eine unserer langwierigsten Arbeiten“, sagt der Vorsitzende. Oft wählt der Verein ein Disney-Thema, um nahe an den Kindern zu sein. Aber die Wahl des Themas ist keine leichte: „Wir entscheiden das demokratisch“, so Julian.

Heute ist es nicht mehr nur der Faschingsumzug, an dem die Brezga-Bar teilnimmt. „Wir haben inzwischen zahlreiche Veranstaltungen, bei denen wir dabei sind“, schildert er weiter. Erst vor Kurzem haben sie das Bergfest in Holzheim ausgerichtet, aber auch beim Pfingstritt oder dem Martini-Markt ist der junge Verein vertreten. Das ist nur mit vielen Mitgliedern zu schaffen. Bei der diesjährigen Generalversammlung waren es insgesamt 145 Mitglieder, davon 88 Passive und 57 Aktive. Julian ist sich sicher: „Ohne diese Leute wäre das nicht möglich. Das macht einen stolz.“

Von ganz jung zu ganz alt:

