Bundestagswahl 2021

vor 31 Min.

Briefwahl ist im Landkreis Dillingen so beliebt wie nie

Plus Bis Freitag können Wahlberechtigte die Unterlagen anfordern und die Kreuzchen bequem daheim auf dem Sofa machen. Wer am Sonntag lieber den Gang zur Urne machen will, sollte einen Stift mitbringen.

Von Simone Bronnhuber und Birgit Alexandra Hassan

Der Wahlkampf geht in den Endspurt. Die Parteien rühren noch einmal kräftig die Werbetrommel, prominente Parteimitglieder besuchen den Landkreis Dillingen und auch die letzte Plakatwand ist nun voll. Am Sonntagabend, 26. September, steht fest, wer künftig unseren Wahlkreis im Bundestag vertreten wird. Bis 18 Uhr haben die Wahllokale geöffnet, dann beginnt für die vielen Helferinnen und Helfer die Arbeit: auszählen.

