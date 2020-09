12:12 Uhr

Brutale Schlägereien im Landkreis Dillingen

Polizei meldet mehrere Vorfälle. Alkohol ist im Spiel

Nach einem zunächst verbalen Streit vor einer Gaststätte in der Königstraße ist ein 26-Jähriger mit seinem 29-jährigen Kontrahenten am Wochenende aneinandergeraten. Dabei schlug der 26-Jährige diesem mit der Faust ins Gesicht und verletzte ihn leicht. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille beim Täter, gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. Zu einer weiteren Schlägerei kam es in Dillingen am Sonntag gegen um 3.40 Uhr. Zu dieser Zeit traten fünf junge Männer gerade den Heimweg an.

Fünf Männer geraten in Dillingen in Streit

Am Stadtberg in Dillingen gerieten die Männer im Alter von 23 bis 28 Jahren dann untereinander in Streit. Anschließend begannen sie, sich gegenseitig zu schlagen und zu beißen. Alle Beteiligten waren deutlich alkoholisiert (knapp über ein Promille). Zu ernsthaften Verletzungen kam es dabei nicht, teilt die Polizei mit. Hinweise werden unter Telefon 09071/560 entgegengenommen.

Angeblich von mehreren Personen zusammengeschlagen worden

Kurze Zeit davor, gegen 2.50 Uhr, kam es zunächst zu einem verbalen Streit zwischen einem 35-Jährigen und einer 21-Jährigen. Beide waren Besucher eines Lokals in der Donaustraße in Dillingen. Nach kurzer Zeit eskalierte dieser Streit und es mischten sich noch weitere Personen ein. Daraufhin kam es laut Polizei zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in dessen Verlauf der 35-Jährige nach eigenen Angaben von zwei bis vier bislang unbekannten Personen zusammengeschlagen wurde.

Über 2,6 Promille

Genauere Angaben zu den Tätern konnte der Geschädigte aufgrund seiner hohen Alkoholisierung (über 2,6 Promille) nicht machen. Durch die Schläge wurde der 35-Jährige leicht am linken Oberkörper (Abschürfungen) verletzt. Eine Behandlung im Krankenhaus wurde von ihm verweigert. Hinweise zu der Körperverletzung nimmt die Polizeiinspektion Dillingen unter Telefon 09071/560 entgegen. (pol)

