16:59 Uhr

Bub geht im Eichwaldbad unter

Junge verschluckt sich und läuft blau an. 73-Jähriger leistet routiniert Erste Hilfe.

Ein Badeunfall hat sich am Mittwochnachmittag im Dillinger Eichwaldbad ereignet. Ein Zehnjähriger hatte gegen 16.15 Uhr die kleine Rutsche im Nichtschwimmerbecken benutzt. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilt, ging der Bub plötzlich unter. Der Zehnjährige verschluckte sich und lief blau an. Ein 73-Jähriger, der Bademeister und der Vater des Buben leisteten sofort Erste Hilfe. Der Senior wandte dabei nach Angaben der Polizei den sogenannten Heimlich-Handgriff an. Der Junge erbrach sich und war danach wieder wohlauf, informiert die Polizeiinspektion. Vorsorglich wurde der Zehnjährige vom Rettungsdienst in die Kinderklinik nach Augsburg gebracht. (bv)

