vor 43 Min.

Bürger informieren sich bei Lauingens SPD

Die geplante Haushaltskonsolidierung interessiert die Teilnehmer des Bürgergesprächs der Stadtratsfraktion besonders

Zu einem etwa zweistündigen Bürgergespräch konnte die SPD in Lauingen zahlreiche interessierte Bürger im Quartiersbüro der Sozialen Stadt begrüßen. Ortsvorsitzender Dietmar Bulling erläuterte den Anwesenden zunächst einige Eckdaten aus dem aktuellen Haushalt. Er verwies unter anderem auf die ca. 1,5 Millionen Euro, die die Stadt jährlich aus der Grundsteuer einnimmt. Daher sei die nun auf Bundesebene erzielte Einigung bei der Grundsteuerreform extrem wichtig, da damit eine wesentliche Einnahmequelle auch des Lauinger Haushalts gesichert sei. Durch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts war diese Reform notwendig geworden – ansonsten hätte diese Steuer in absehbarer Zeit nicht mehr erhoben werden dürfen.

Bulling verwies auch auf die Kreisumlage von rund 6 Millionen Euro, die Lauingen dieses Jahr zahlt. Die derzeit laufende Sanierung der staatlichen Realschule in Lauingen, die in Trägerschaft des Kreises ist, kostet auch in etwa diesen Betrag. So gesehen bezahle die Stadt Lauingen diese Sanierung, zumindest rechnerisch.

In diesem Zusammenhang hinterfragten mehrere Bürger das derzeit im Stadtrat diskutierte Haushaltskonsolidierungskonzept. Fraktionsvorsitzender Markus Stuhler erläuterte kurz die bislang bekannten Eckdaten zum Förderprogramm des Freistaates. Die Stadt könnte damit einen teilweisen Schuldenerlass erzielen, wenn sie ein den Erwartungen entsprechendes Konsolidierungskonzept vorlegen kann. Der springende Punkt sei jedoch offenbar, wie mit sogenannten „freiwilligen Leistungen“ einer Kommune umgegangen wird – also zum Beispiel den „nicht rentierenden“ Einrichtungen wie etwa einer VHS oder einer Stadtbücherei. Den Stadträten Meinrad Ludwig und Dieter Manßhardt war in diesem Zusammenhang wichtig, dass man die Handlungsfähigkeit der Stadt, insbesondere bei Investitionen, nicht durch ein einengendes finanzielles Korsett verlieren dürfe.

Stadtrat Martin Knecht verwies darauf, dass in der öffentlichen Diskussion zu diesem Konzept von dessen Befürwortern suggeriert würde, dass ein Schuldenerlass von einigen Millionen im Rahmen dieses Programms auch zu einem ebensolchen Zuwachs beim jährlichen finanziellen Spielraum führen würde. Dem sei natürlich nicht so: Der jährliche finanzielle Spielraum würde lediglich um die Zinsersparnis der erlassenen Schulden größer, also um vielleicht circa 300000 Euro im Jahr. „Auch das wäre ein positives Ergebnis, aber ob dies die drastischen Einschnitte durch das Konsolidierungskonzept rechtfertigen würde, bleibt zu hinterfragen“, sagte Knecht weiter.

Der Tenor unter den Anwesenden war, dass sie sich gerade für jüngere Familien eine attraktive Stadt wünschen, die bei den anstehenden Investitionen, zum Beispiel bei einer dringend erforderlichen Sanierung der Johannesstraße, „nicht kaputtgespart werden dürfe“.

Kindergartenreferent Markus Stuhler stellte den Stand der Planungen beim Neubau des Kindergartens Kurlandstraße vor: Momentan geht man an diesem Standort von einem Bedarf für bis zu sechs Kita- und Kiga-Gruppen aus, was die Stadt im Eigenanteil etwa 2,5 Millionen Euro kosten dürfte. Vor Ende 2020 sei jedoch nicht mit einer Fertigstellung zu rechnen. Daher gebe es für das neue Kindergartenjahr eine Warteliste von jeweils ungefähr einer Gruppe.

Die Bürger befragten die Stadträte des Weiteren zum inzwischen maroden ehemaligen Johanneskloster (die teilweise ausgebrannte ehemalige Flüchtlingsunterkunft befindet sich in Privatbesitz), zum Stand der beiden Gestaltungsprojekte „Herzog-Georg-Straße“ und „Donauufer“, zu den Möglichkeiten eines behindertengerechten Bahnhofes in Lauingen und zum von der SPD neulich beantragten Begrünungskonzept für die Stadt.

Nachdem dieser Austausch in angenehmer Atmosphäre erfolgte, zeigten die anwesenden Bürger Interesse an zukünftigen Gesprächen dieser Art, und die Genossen stellten diese als regelmäßiges Angebot in Aussicht. (pm)

Themen Folgen