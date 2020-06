vor 2 Min.

Bürger laden unerlaubt Müll ab

Immer wieder wird in Lauingen Müll abgeladen, wo er nicht hingehört.

Plus An einem Containerplatz in Lauingen werfen Bürger immer wieder unerlaubt Müll weg. Das war jetzt sogar Thema im Stadtrat.

Eine Bitte zur Verschönerung Lauingens brachte in der jüngsten Stadtratssitzung SPD-Rätin Irmgard Daub vor: Am Containerplatz im Oberen Schanzweg lagern Bürger immer wieder unerlaubterweise ihren Müll ab. „Das wird regelmäßig zur Müllhalde deklariert“, so Daub. Die Stelle sei oft mit Unrat wie alten Möbeln oder Ähnlichem vollgestellt, der Geruch entsprechend belastend. Ihre Bitte: „Vernunft walten lassen und den Recyclingplatz nur fürs Recycling verwenden.“

Containerpaten: Lauingen hat Freiwillige gefunden

In diesem Zuge erkundigte sich Daub auch gleich nach den von der Stadt gesuchten ehrenamtlichen Containerpaten, deren Aufgabe es sein soll, stichprobenartig Containerstationen zu beaufsichtigen und Verunreinigungen zu melden. Wie Bürgermeisterin Katja Müller (CSU) erklärte, hätten sich bereits drei Freiwillige gefunden, die bald auch ihre Arbeit aufnehmen sollen. (mayjo)

Lesen Sie auch:

Themen folgen