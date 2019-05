00:33 Uhr

Bürgerdialog zu Landwirtschaft

AfD Nordschwaben in Gremheim

Der Kreisverband der AfD Nordschwaben hat kürzlich einen Bürgerdialog mit dem Themenschwerpunkt „Landwirtschaft und Flutpolder“ in Gremheim veranstaltet. Zu Gast waren Ulrich Singer MdL, Gerd Mannes MdL und Peter Felser MdB. Die fast 50 Besucher folgten den Vorträgen interessiert und beteiligten sich laut Pressemitteilung mit Fragen an dem Dialog.

Nach der Begrüßung durch die Kreisvorsitzende wurde zuerst der neu gegründete Ortsverband Höchstädt-Bissingen vorgestellt. Anschließend sprach Ulrich Singer, Landtagsabgeordneter aus Donau-Ries. Er forderte die Entbürokratisierung. Landwirtschaft müsse auf dem Feld und im Stall, und nicht im Büro stattfinden.

Gerd Mannes, ebenfalls Abgeordneter des bayerischen Landtags aus Günzburg und engagiert in der Bürgerinitiative gegen Flutpolder in Leipheim, berichtete über die Eingabe der Petition gegen Flutpolder. Er bot an, die Anliegen der Bürger mit in den Landtag zu nehmen.

Peter Felser, MdB, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der AfD und Mitglied im Ausschuss für Landwirtschaft und Ernährung aus Kempten, der im Landkreis Dillingen geboren und aufgewachsen ist, sprach über die Bedeutung der kleinbäuerlichen Landwirtschaft und den Schutz der Familienbetriebe.

Eine Erhöhung der Auflagen für die bayerischen Landwirte, ohne den Schutz der einheimischen Produkte in Konkurrenz zum Weltmarkt, sei nicht möglich und würde immer mehr Betriebe zur Aufgabe zwingen, sagte er. (pm)

Themen Folgen