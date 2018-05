vor 21 Min.

Bund Naturschutz: Kritik am „Irrsinn“ im Landkreis

Kreisvorsitzender Dieter Leippert tritt nach zwölf Jahren zurück. Er und seine Kollegen haben kein Verständnis für Projekte in Höchstädt und Buttenwiesen.

Von Günter Stauch

„Wir brauchen in Bayern keine einzige neue Straße mehr.“ Das inoffizielle Schlusswort des engagierten Umweltschützers Gernot Hartwig aus dem unteren Zusamtal geriet bei der Jahreshauptversammlung zu einer Botschaft des ganzen ereignisreichen Abends. Anlässlich der Jahreshauptversammlung in Wertingen löste Heidi Terpoorten aus Binswangen den langjährigen und von allen Seiten geachteten Kreisvorsitzenden Dieter Leippert beim Bund Naturschutz ab und machte dabei gleichzeitig deutlich, dass man auch bei künftigen Projekten mit der deutlichen Stimme der Organisation rechnen muss.

Im Laufe der Veranstaltung mit rund vier Dutzend Gästen und Hintergrundgeräuschen von Hochzeiten und Jubiläen kam es zu massiver Kritik an Verkehrswegevorhaben im Landkreis. So nahm der erst vor Kurzem gewählte Landesvorsitzende der Organisation, Richard Mergner, etwa den „Irrsinn“ bei Höchstädt aufs Korn. „Welche Stadt gibt um Himmels willen ihr Wasserschutzgebiet für eine Umgehung auf?“ Und Dieter Leippert, der sein Amt nach zwölf Jahren aus Berufs- und Zeitgründen abgab und den ganzen Abend über sehr gelobt wurde, knöpfte sich mit scharfen Worten die geplante Verbindung zwischen Buttenwiesen und Tapfheim vor: „Über diesen unsinnigen Ausbau schimpfen sogar die Touristen.“ Leippert war bei einem Vereins-Picknick auf amerikanische Radler gestoßen, die sich über das kommunale Vorhaben mächtig aufgeregt hätten.

Kritik an deren umstrittenen Präsidenten ersparte sich der verdienstvolle Kämpfer für die Natur, zog aber mit einem breiten Themenspektrum von Artenbedrohung bis Zugvögel Bilanz der Aktivitäten der rund 1800 Mitglieder im Kreis. „Demnächst reißen wir die 2000er-Marke“, gab der Universitäts-Biologe selbstbewusst zu verstehen. Lachen im Saal, als jemand die Anzahl der CSU-Mitstreiter mit nur 700, die der SPD im Landkreis sogar mit weniger als 400 bezifferte. Auf die rund 230000 Köpfe in 76 Kreisgruppen im Freistaat kam der Landeschef beim Bund Naturschutz, Richard Mergner, zu sprechen. „Außerdem sind wir der einzige demokratisch organisierte Verband.“

Apropos: Der in ganz Bayern umherreisende neue Mann an der Spitze unterstrich die wichtige Rolle seiner Organisation bei der Erfüllung der bayerischen Verfassung: „Da steht zum Beispiel etwas darüber, dass der Schutz der natürlichen Grundlage Staatsaufgabe ist“, zitierte Mergner und kritisierte die zahlreichen Verstöße dagegen im ganzen Land: „Dafür müssen wir ständig in die Bresche springen.“

Jeden Tag müsse so die eigene Verfassung aufs Neue gesichert werden. „Landvernichtung, Agrarindustrie und Betonflut“ bekamen ebenfalls ihr Fett ab, bevor der Vorsitzende auf die dramatische Situation der gesamten Umwelt einging: „Wer mit offenen Augen durch die Landschaft zieht, der stellt fest, dass sich da etwas massiv verändert hat.“ Den scheidenden Kreisvorsitzenden lobte er mehrfach und wies auf dessen „knallhartes Verfolgen von Zielen bei gleichzeitiger Gesprächsbereitschaft“ hin: „Ich bin stolz, so eine Art Marke in unseren Reihen zu wissen.“ Zugleich habe Leippert einen Orden dafür verdient, dass durch seinen Einsatz der Wertinger „Overfly“ nicht kommt. Gemischte Gefühle gestand der stellvertretende Landrat Hans-Jürgen Weigl, der jedoch vor allem Leipperts Geradlinigkeit hervorhob: „Du konntest überzeugen, obwohl man nicht unbedingt Deiner Meinung war“, betonte der langjährige Oberbürgermeister von Dillingen. Der Angesprochene, sichtlich beeindruckt vom „Hype“ um seine Person und Geschenke wie etwa ein Bäumchen, hatte zuvor um Verständnis für seine Entscheidung geworben: „Aber jetzt habe ich schon wieder ein schlechtes Gewissen deswegen.“ Sein ehemaliger Stellvertreter Harald Kraus sprach „von einem standhaften Menschen, wie ich das noch nie erlebt habe“. Leippert habe sein Ding durchgezogen trotz zahlreicher Anfeindungen und mitunter frustrierender Rückschläge. Nachfolgerin Heidi Terpoorten will sich ebenso mächtig ins Zeug legen. Die Sozialarbeiterin aus Binswangen hat sich unter anderem den Erhalt der Artenvielfalt auf die Fahnen geschrieben und will vor allem junge Menschen für die Arbeit der Kreisgruppe gewinnen.