Bundestagswahl 2021

vor 34 Min.

FDP-Abgeordneter Funke-Kaiser: Still und leise in den Bundestag

Plus Ihn hatten wohl nur wenige auf dem Schirm. Jetzt vertritt er den Wahlkreis Donau-Ries in Berlin.

Von Berthold Veh

Ja, man hätte es vorher wissen können. Maximilian Funke-Kaiser rangierte als Spitzenkandidat der Jungen Liberalen Bayern auf Platz elf der FDP-Landesliste. Weil Dillingens Kreisvorsitzender Alois Jäger dies im Wahlkampf nicht herausstellte und die hervorragenden Wahlaussichten des 28-Jährigen nicht klar benannte, hatte den Augsburger Jungunternehmer kaum jemand in der Region auf der Rechnung. Am Montagmorgen sickerte die Nachricht schließlich durch. Funke-Kaiser, der inzwischen in Gessertshausen wohnt, hat still und leise ein Bundestagsmandat errungen. Das ist eine faustdicke Überraschung.

