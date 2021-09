Wollen Sie mal Abgeordneter für den Kreis Dillingen sein, Herr Knoll?

Plus Der Höchstädter Manuel Knoll ist zum Bezirksvorsitzenden der Jungen Union gewählt worden. Das waren vor ihm Polit-Größen wie Anton Dietrich und Theo Waigel. Wir fragten ihn, ob der Abgeordneter oder Landrat werden will.

Sie wurden in diesen Tagen zum Bezirksvorsitzenden der Jungen Union, der größten politischen Jugendorganisation in Schwaben, gewählt. War das ein Selbstläufer?