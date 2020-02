Bundeswehr: Warum Auslandseinsätze weiter notwendig sind

Plus Oberstleutnant Peter Hindemann spricht in Dillingen über die sicherheitspolitische Lage. Und über Terrorismus, Klimawandel und irreguläre Migration.

Das Informationstechnikbataillon 292 am Bundeswehrstandort Dillingen hatte zum sicherheitspolitischen Neujahrsauftakt 2020 eingeladen. Zahlreiche Gäste aus Politik, Wirtschaft, Behörden, Verbänden und sozialen Einrichtungen waren dem Ruf des Standortältesten und Kommandeurs, Oberstleutnant Markus Krahl, in die Luitpold-Kaserne gefolgt. Beim Empfang sind zahlreiche Ehrengäste dabei, unter ihnen Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz, Landtagsabgeordneter Johann Häusler, Oberst a.D. Georg Schrenk, Stadtpfarrer Wolfgang Schneck sowie die beiden Bürgermeister der Patenkompanien zwei und drei, Bürgermeister Erhard Friegel aus Holzheim und Hans Mesch, Dritter Bürgermeister von Höchstädt.

Oberstleutnant Krahl eröffnete den Neujahrsauftakt mit einem Rückblick auf das Jahr 2019, in dem zweifellos der Tag der Bundeswehr im Donaupark mit über 25000 Besuchern den Höhepunkt des Jahres gesetzt habe. Doch auch die Grundausbildung von 185 Rekruten und der Auslandseinsatz von mehr als 90 Soldaten des Bataillons mit gesunder Rückkehr in ihre Garnisonsstadt Dillingen sei mehr als erwähnenswert. Nicht zu vergessen, so Krahl, neben dem täglichen Dienst das jährliche Adventskonzert mit dem Heeresmusikkorps Ulm und die Teilnahme am Christkindlesmarkt in Dillingen. Im Rahmen beider Veranstaltungen sei ein Erlös an Spenden über 6281 Euro gesammelt worden, die an die Stadt Dillingen für Familien in Not und Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, sowie karitative Institutionen übergeben wurden, unter anderem auch an unser Leserhilfswerk Kartei der Not.

Wichtig anzuführen sei auch noch der jüngste Besuch von Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer in der Luitpold-Kaserne. Unter anderem seien von der Ministerin bei diesem Besuch auch klare Aussagen für große Investitionen in der Luitpold-Kaserne erfolgt, was die Sicherung des Standorts Dillingen bedeute.

Im weiteren Verlauf seiner Rede informierte der Kommandeur über die anstehenden Auslandseinsätze, die aus sicherheitspolitischen Gründen weiterhin notwendig seien. Denn das Gefährdungsspektrum für Frieden und Sicherheit sei vielfältiger und unberechenbarer denn je. Oberstleutnant Krahl zählte transnationalen Terrorismus, zwischenstaatliche Konflikte, fragile Staatlichkeit, Klimawandel, humanitäre Katastrophen sowie unkontrollierte und irreguläre Migration auf.

Oberstleutnant Hindermann: das Militär in Europa

Zu konventionellen Bedrohungen kämen zudem neue Herausforderungen wie hybride Kriegsführung und Angriffe im Cyberraum. Darüber hinaus werde die Grundausbildung von Rekruten aus mehreren Standorten in Bayern vom IT-Bataillon 292 durchgeführt. Anschließend übergab Kasernenkommandant Krahl das Mikrofon an Oberstleutnant i.G. (im Generalstab) Peter Hindermann, der in seinem sicherheitspolitischen Vortrag den „militärischen Arm der Europäischen Union“ zum Thema hatte.

Zu Beginn seiner Ausführungen erläuterte Oberstleutnant Hindermann die „Division Schnelle Kräfte“ (DSK), die bereits im Jahr 2014 für militärische Evakuierungsoperationen, schnelle Anfangsoperationen, luftbewegliche Operationen und den Such- und Rettungsdienst (SAR) aufgestellt worden sei. Dabei stelle die Bundeswehr mit 9500 Soldaten den größten Teil an Einsatzkräften, gefolgt von den Niederlanden mit 2500 Soldaten. Sitz des Stabes sei der Standort Stadtallendorf in Hessen, wo auch er zurzeit stationiert sei.

Dazu gehören die unterstellten Truppenteile in den Ländern Niedersachsen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Baden-Württemberg. Teil dieser DSK sei die „European Battlegroup (EUBG)“, bei der die Bundeswehr mit rund 2500 Soldaten ebenfalls das größte Kontingent von acht weiteren EU-Staaten stelle.

Zu den Aufgaben der EUBG zählen humanitäre Aufgaben, Rettungseinsätze, friedenserhaltende Aufgaben sowie Kampfeinsätze bei der Krisenbewältigung einschließlich friedensschaffender Maßnahmen. Als Rahmenbedingungen seien von den EU-Staaten festgelegt worden, so Hindermann: potenzielle Einsatzgebiete im Radius von 6000 Kilometern um Brüssel, Reaktionszeit nach Aktivierung: zehn Tage bis Verlegung und fünf Tage bis Erstbefähigung im Einsatzgebiet; Einsatzdauer für die Soldaten: 30 bis 120 Tage.

Die EU-Battlegroup (EUBG) ist eine für jeweils ein halbes Jahr aufgestellte militärische Formation der Krisenreaktionskräfte der Europäischen Union. Die Führungsstruktur setzt sich nach den Worten des Referenten aus dem Militärstab der Europäischen Union mit dem multinationalen Kommando „Operative Führung in Ulm“ zusammen, erläutert es Hindermann.

UN-Sicherheitsrat und Deutscher Bundestag

Notwendig für den Einsatz der EUBG sei ein Mandat des UN-Sicherheitsrats sowie des Deutschen Bundestags. Der Auftrag für das ITBtl 292 Dillingen bestehe im Rahmen der Einsätze darin, mit modernen IT-Informationstechnik-Systemen, wie zum Beispiel Satellitenkommunikation Mehrkanal, mobilem Kommunikationssystem der Bundeswehr, verlegefähigen Accessnetzen der Bundeswehr, dezentralen Serversegmenten, digitalem Richtfunk und digitalen, zellularen Bündelfunksystemen, die nationale und internationale Führungsfähigkeit im Einsatz sicherzustellen.

Nach diesem interessanten und von den Gästen beklatschten Vortrag, zeichnete Kommandeur Markus Krahl seinen Kameraden Peter Hindermann mit dem „Bataillons-Coin“ für seine Verdienste als stellvertretender Kommandeur des Informationstechnikbataillons 292 in den Jahren 2015 bis 2018 aus.

