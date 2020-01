vor 3 Min.

Bunt oder zu Bunt: Darf Theater das?

Beim Bauerntheater wird viel gelacht. Geschlechterklischees werden auf die Schippe genommen, und die Schauspieler haben Spaß, in ungewöhnliche Rollen zu schlüpfen. Aber gibt es auch Themen, die nicht auf eine Bühne gehören? Unsere Leser berichten.

Witz und Überspitzungen gehören zum Laientheater einfach dazu. Aber gibt es auch Klischees, die dort nichts zu suchen haben? Unsere Leser haben ihre Meinung verraten.

Theater darf alles. Oder etwa nicht? Im Landkreis gibt es viele Laientheater, deren Vorstellung sich großer Beliebtheit erfreuen. Doch nicht alle Zuschauer finden die Überspitzung von Geschlechterrollen und das Spiel mit den Klischees auch lustig. Wann geht Unterhaltung zu weit oder kann man auf der Bühne generell immer ein Auge zudrücken? Unsere Leser haben eine eigene Meinung dazu:

Überspitzungen machen Theater aus

Die Laientheaterszene im Landkreis Dillingen ist überwältigend und facettenreich. Der Artikel „Wo hört der Spaß auf?“ wird dem nicht gerecht.

Es gibt Beispiele für ernsthaftes Laienspiel, das den Mitwirkenden und Zuschauern viel Freude macht, zum Beispiel im Stadeltheater Lauingen mit erfolgreichen Stücken von Erich Kästner, Carl Laufs, Yasmina Reza, Agatha Christie, Curt Goetz usw. Mit dem Stück „Das Haus in Montevideo“ wurde das Stadelteaterensemble Preisträger des Bayerischen Amateurtheaterpreises 2016.

Bei dem reichhaltigen und unterschiedlichen Theaterprogramm bleibt es jedem Zuschauer überlassen, wo und wann er seinen Spaß hat. Klischees und Überspitzungen machen Theater aus. (Anneliese Menz, Dillingen)

Applaus an die Laientheater

Einen großen Applaus an die Laientheater im Landkreis und vielen Dank an die Befragten Giggenbach, Hitzler, Bosch und Veh. Der Widerspruch an die Adresse von Anna-Theresa Schmid, die hier für mich nicht nachvollziehbar das Laientheater angreift, ist richtig und sehr wichtig!

Jährlich wachsende Zuschauerzahlen auf den Dörfern und bereits im Vorfeld ausverkaufte Vorstellungen geben den Theatergruppen doch sehr wohl Recht, diese angeblichen „Bauerntheater“ aufzuführen. Genau wegen den angeführten Klischees kommen die Leute doch. Sie wollen unterhalten werden, den Spiegel vorgehalten bekommen, lachen und ein paar unbeschwerte Stunden verbringen! Und mit ihrem Eintrittsgeld gleichzeitig Gutes tun. Denn die Theatergruppen häufen keine Reichtümer an, sondern spenden Geld für örtliche Jugendarbeit, gemeinnützige Einrichtungen, Stiftungen, etc.

Muss jetzt wirklich mit dem Theater die nächste Sau durchs Dorf getrieben werden? Müssen immer neue Sachen ausgegraben werden, um den Menschen, die ihn auch haben wollen, ihren Spaß zu nehmen? Wer das nicht will, muss ja in kein Theater gehen – und fertig! (Rainer Burggraf, Vorsitzender der Theatergruppe Lutzingen)

Da hört für mich der Spaß auf

Zum Bühnenstück, das die Höch-städter Kolpingsfamilie aufgeführt hat, möchte ich anführen, dass ich Anna Theresa Schmid zustimme. Für mich persönlich war der Bogen allerdings überspannt, als im zweiten Akt leichtfertig mit Eiern (Lebensmitteln!) geworfen wurde.

Als Hobby-Hühnerhalterin freue ich mich über jedes einzelne Ei, das ich aus dem Nest holen kann. Lustig geht anders. Da hört für mich der Spaß auf. Sodass ich nach dem zweiten Akt das Theater verlassen habe, was ich grundsätzlich noch nie gemacht habe. (Elisabeth Veh, Höchstädt)

