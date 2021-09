Der erste Einsatz der Kinderfeuerwehr in Burghagel

Plus Die Feuersalamander sollen mit Spiel und Spaß ans Thema Feuerwehr herangeführt werden. Dafür haben sie sogar einen Einsatzwagen.

Wie begeistert man Kinder schon früh für das Vereinsleben? Das war eine der großen Fragen, die sich die Freiwillige Feuerwehr Burghagel im vergangenen Jahr gestellt hat. Die Antwort: mit Spiel und vor allem Spaß.