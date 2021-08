Burghagel

vor 32 Min.

Ein US-Amerikaner forscht über seine Vorfahren aus Burghagel

Plus Der US-Amerikaner Christopher Kling Estes hört von seiner Mutter Geschichten. Vor allem über einen Pfarrer aus dem Bachtal.

Von Dominik Bunk

„(Primizfeier.) Die Pfarrgemeinde Burghagel konnte nach einem Zwischenraum von 53 Jahren am letzten Sonntag wieder einmal ein ebenso freudenvolles als seltenes Fest begehen: die Primizfeier des H. H. Leonhard Traub von dort.“ So steht es im Artikel der „Schwäbischen Donauzeitung“. Und zwar in einer Ausgabe vom August 1921, also vor ziemlich genau 100 Jahren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen