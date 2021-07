Wer hat die Kanaldeckel in Buttenwiesen herausgehoben?

Die Polizei Dillingen sucht Zeugen in Buttenwiesen. Und auch in Bachhagel ist es zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr gekommen.

Am Sonntag gegen 3.45 Uhr erhielt die Polizei Dillingen die Mitteilung über mehrere Kanaldeckel in der Buttenwiesener Bachstraße, die herausgenommen und auf der Straße oder dem Gehweg abgelegt waren. Die Deckel wurden durch die hinzugerufene Polizei wieder an ihrem ursprünglichen Ort platziert.

Ein Verkehrsschild lag mitten auf der Straße

Ein weitere gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr ist in Bachhagel entdeckt worden. Dort haben Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Hauptstraße in Bachhagel ein Verkehrsschild auf die Fahrbahn gelegt.

32-Jähriger konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen

Ein 32-Jähriger, der die Strecke gegen ein Uhr befuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und überfuhr das Hindernis mit seinem Pkw, teilt die Polizei in ihrem Bericht mit. Dabei entstand ein geringer Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro am Fahrzeug-Unterboden. Die Polizei bittet in beiden Fällen um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (pol)