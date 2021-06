Buttenwiesen

18:00 Uhr

Fußball-EM: Endlich jubelt der Landkreis gemeinsam

In der Dillinger Königstraße steigt nach dem Deutschlandsieg gegen Portugal die Stimmung gewaltig. Doch auch an vielen anderen Orten im Landkreis wurde gemeinsam gefeiert und gejubelt.

Plus Nicht nur bei den Corona-Beschränkungen gibt es Licht am Ende des Tunnels. Überall in der Region feiern Sportbegeisterte die deutsche Nationalmannschaft nach ihrem Sieg.

Von Dominik Bunk

Es wird gejubelt, gefeiert und getrunken – Bilder, die für uns lange nicht mehr selbstverständlich waren. Auch das zweite Spiel der deutschen Nationalelf bei der nachgeholten Europameisterschaft wurde bei hochsommerlichen Temperaturen vielerorts für Publikum auf der großen Leinwand übertragen. Wenn auch nicht in dem Ausmaß wie zu Zeiten vor Corona.

