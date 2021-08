Zwei Unfälle, zwei Verletzte: Einsätze im Landkreis Dillingen

In Buttenwiesen und Gundelfingen hat es gekracht. Dabei haben sich ein 25-Jähriger und ein 29-Jähriger je verletzt.

Die Polizei meldet zwei Unfälle, die sich am Donnerstag im Landkreis Dillingen ereignet haben. Gegen 12 Uhr prallte eine 64-jährige Autofahrerin in der Deutschordenstraße in Buttenwiesen auf einen vor ihr verkehrsbedingt abbremsenden Pkw. Durch den Aufprall verletzte sich der 25-jährige Fahrer leicht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 4500 Euro.

Er begab sich selbst zum Arzt

Zu einem weiteren Auffahrunfall kam es gegen 15.45 Uhr auf der Kreisstraße DLG 17 zwischen Gundelfingen und Offingen. Hierbei musste der Fahrer eines Pkw verkehrsbedingt abbremsen und anhalten. Ein nachfolgender 21-jähriger Autofahrer erkannte die Situation zu spät und prallte auf das Heck. Es entstand ein Sachschaden von 6000 Euro. Durch den Aufprall wurde der 29-Jährige leicht verletzt und begab sich selbst zum Arzt, so die Polizei. (pol)