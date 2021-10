Kein Chlor mehr in Buttenwiesens Wasser

Plus Jetzt stellt sich heraus, ob die Maßnahme wirklich erfolgreich und ausreichend war. Bürgermeister und Gemeinderat leiten gleichzeitig langfristige Lösungen ein.

Seit gut 14 Tagen wird das Wasser in Buttenwiesen nicht mehr gechlort. Ob damit das Wasserproblem in der Gemeinde grundsätzlich beseitigt ist, kann weder der Bürgermeister noch die Leiterin des Gesundheitsamtes Dillingen sagen. Fakt ist laut Dr. Uta-Maria Kastner: „Im Moment ist kein Abkochgebot mehr verfügt.“ Bereits die Chlorung habe dieses ersetzt.