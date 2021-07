Die neue Denzel-Kapelle bei Oberthürheim soll für alle da sein

Plus Die siebte und letzte Kapelle der Denzel-Stiftung bei Oberthürheim erhält den Segen. Der Architekt hätte gerne mehr Vorgaben gehabt. Und der Stifter macht seiner Frau eine Liebesklärung.

Peter Fassl bringt es auf den Punkt: „Die Segnung gehört dazu. Auch wenn die Kapelle schon länger steht, jetzt ist sie komplett“, sagt der frühere Bezirksheimatpfleger. Bereits im Dezember war die Feier an der Weggabelung geplant, wo Wanderer, Radler und Autofahrer sich entscheiden können, ob sie Richtung Binswangen, Blindheim, Oberthürheim oder Pfaffenhofen gehen oder fahren wollen. Doch so mancher Eingeladene stimmt wohl Bezirksrätin Heidi Terpoorten zu, die da meint, dass es auch etwas für sich habe, bei dem schönen Wetter vor der Kapelle sitzen zu können. Der strahlende Sonnenschein gibt dazu den passenden Rahmen.