Buttenwiesen

vor 42 Min.

So soll das Brechtdenkmal im Donauried aussehen

So soll das Brecht-Denkmal bei der Denzel-Kapelle in der Nähe der Ludwigs- und Bartlstockschwaige aussehen. Die Buchstaben des Namens Brecht sollen dabei verstreut auf dem Boden liegen. Zudem soll eine Tafel an Bert Brecht und dessen Bruder Walter erinnern, der dort gearbeitet hat. Errichtet wird es bei der Brecht-Linde. An dem Torso wurden drei junge Linden gepflanzt.

Plus Die Gemeinde Buttenwiesen möchte bei der Denzel-Kapelle in der Nähe der Bartlstockschwaige an den Dramatiker Bert Brecht und dessen Bruder Walter erinnern und neue Parkplätze schaffen.

Von Berthold Veh

Die sieben Denzel-Kapellen in der Region sind längst kein Geheimtipp mehr. Auch an diesem Pfingst-Wochenende dürften sich wieder Besucherscharen zu diesen architektonischen Kleinodien bewegen. Zwei Kapellen der Siegfried-und-Elfriede-Denzel-Stiftung liegen auf Buttenwiesener Flur – in Oberthürheim und bei der Bartlstock- und Ludwigsschwaige nördlich von Pfaffenhofen. Bürgermeister Hans Kaltner stuft die beiden Attraktionen im internen Vergleich ganz weit vorne ein. „Mir gefallen unsere beiden Kapellen wahnsinnig gut“, sagt der Rathauschef.

