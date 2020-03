vor 22 Min.

BwB will mit neuem Schwung in die nächste Amtszeit

Partei stellt ihre Ziele für das Kesseltal vor. Auch die Vorgehensweise im Wasserstreit ist Thema

„Die Resonanz der Zuhörer und Diskussionen zeigen, dass sich im Kesseltal besonders vor den Wahlen nach wie vor etwas bewegt“, so Listenkandidat Jochen Konrad nach den ersten, sehr gut besuchten Wahlversammlungen in Hochstein, Diemantstein und Oberringingen. Durchweg positiv aufgenommen wurden die verschiedenen Vorträge der Listenkandidaten und die Tatsache, dass sich die BwB als einzige Wählervereinigung die Einheit des Kesseltals auf ihre Fahnen geschrieben hat, heißt es in der Pressemitteilung.

Gemeinderat Markus Reiner ging auf die zahlreichen Anträge und Erfolge der BwB innerhalb der vergangenen sechs Jahre ein. Nach der Neuwahl des Bürgermeisters, deren Ergebnis die Vertreter der BwB sehr begrüßten, ist laut Reiner eine durchaus positive Entwicklung in der Kommunikationskultur im Gemeinderat oder mit den Vereinen zu verzeichnen.

Dies stimme ihn positiv, auch die anderen, noch offenen Anträge der BwB zeitnah im Gemeinderat behandeln zu können. Unter anderem wurden unter seiner Amtszeit auf Antrag der Bürger wählen Bürger, neue Feuerwehrhelme für die Freiwilligen Feuerwehren beschafft, die Ehrenamtssatzung angepasst, die Gebührenfinanzierung der Wasserbeiträge durchgesetzt sowie beispielsweise die Gemeinderatsbeschlüsse im Amtsblatt nach Forderung der BwB kommuniziert oder das digitale Angebot auf der Homepage ausgeweitet.

Vom Spitzenkandidaten Axel Spielberger aus dem Bissinger Ortsteil Zoltingen wurde die Forderung aufgestellt, Potenzialanalysen zu verfügbaren Flächen und Bauplatzbedarfen in den einzelnen Gemeindeteilen zu erstellen. Hiermit können z. B. Fördermaßnahmen zum Kauf und Modernisierung bestehender Gebäude festgelegt und somit Anreize geschaffen werden, die Ortskerne im ländlichen Raum nicht aussterben und brachliegen zu lassen. Dies würde den Flächenverbrauch eindämmen und auch das Miteinander fördern, teilt die Gruppierung mit. Andreas Korn sprach ebenfalls über die bessere Kommunikationspolitik und den -stil im Rathaus, er prangerte aber die Missstände rund um die Infrastruktur im Gemeindegebiet an, sei es beispielsweise die fehlenden Radwege von Bissingen Richtung Warnhofen oder von Unterringingen Richtung Amerdingen oder die zahlreichen Feldwege, welche dringend einer Grundinstandsetzung bedürfen.

Dass das Thema „Wasser“ in Bissingen nicht mit dem Wahlerfolg der BwB zusammen mit der Bürgerinitiative ende, auf das ging Jochen Konrad explizit ein.

Die jüngsten Hiobsbotschaften (Wasserabkochanordnung) aus der Stadt Donauwörth oder Gersthofen lassen aufschrecken und demütig werden, wie wichtig doch unser Gut „Wasser“ sei. Jedoch müsse dies im finanziellen Rahmen weiterhin auch bezahlbar bleiben.

Konrad regte an, dass sich der neue Gemeinderat zwingend mit einer zukunftsträchtigen Lösung hinsichtlich der Finanzierung auseinandersetzen muss. Hierzu dürfe man auch die Augen nicht mit einer Zusammenarbeit mit der Bayerischen Rieswasserversorgung verschließen. Die Investitionen und Kosten der eigenen Versorgung im Vergleich zu Rieswasser für die nächsten Jahre gehören allesamt auf den Tisch, so Konrad. (pm)Foto: dpa

