09:21 Uhr

CSU Dillingen nominiert Frank Kunz als Oberbürgermeister-Kandidat

Die Dillinger CSU hat ihren Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl im März gekürt. Es ist Amtsinhaber Frank Kunz. Spannend war nur, ob es am Ende 100 Prozent der Ja-Stimmen sein würden.

Von Berthold Veh

Dass die CSU Dillingen Oberbürgermeister Frank Kunz erneut als Kandidaten aufstellen würde, war nicht die Frage. Bei der Nominierungsversammlung am Montagabend im Malzstadel betonten mehrere Redner, dass Kunz „das Beste ist, was Dillingen passieren kann“. Und so brachte die Abstimmung ein Traumergebnis für den Dillinger Rathauschef. Am Ende votierten alle 67 Stimmberechtigten für Frank Kunz.

Kunz will den Wahlkampf ernstnehmen

Der Amtsinhaber freute sich über dieses Ergebnis von 100 Prozent Zustimmung. „Das hat mich sehr gefreut und sehr bewegt“, sagte Kunz, der seit 2008 im Amt ist und nun zum zweiten Mal wiedergewählt werden will. Und das gebe ihm Kraft, im Wahlkampf durchzustarten. Auch für den Fall, dass er der einzige Bewerber bei der OB-Wahl im März bleiben sollte, werde er den Wahlkampf ernstnehmen und bei den Bürgern um Zustimmung werben.

Themen Folgen