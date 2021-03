11:50 Uhr

CSU-Kreisverband: Versammlung stößt auf Kritik

Die CSU hat in Harburg in der Wörnitzhalle ein Treffen von Vertretern der Ortsverbände mit 170 Personen abgehalten. Sie wählten die Delegierten, die wiederum den Bundestagskandidaten bestimmen. Da für politische Versammlungen die Corona-Regeln nicht gelten, ist es zwar erlaubt. Doch auf Kritik stieß es trotzdem.

Plus Der Kreisverband Donau-Ries hatte 170 Delegierte zum Treffen gerufen. Ende März soll in Buttenwiesen der nächste Termin stattfinden. Doch es wachsen Zweifel bei den Christsozialen.

Von Bernd Schied und Barbara Wild und Berthold Veh

Es waren nur wenige Zeilen in der Samstagausgabe der Donauwörther Zeitung, die für ordentlich Gesprächsstoff sorgten. Die CSU im Nachbarlandkreis Donau-Ries hatte sich in der Harburger Wörnitzhalle zu einer Delegiertenversammlung getroffen. Nicht online, sondern in persona. 170 Personen in einer Halle. Angesichts der aktuellen Corona-Regelungen von maximal zwei Haushalten und fünf Personen für private Treffen erscheint das in Sachen Infektionsschutz wenig sinnvoll.

Neben den kritischen Stimmen in sozialen Netzwerken meldeten sich auch regionale Händler zu Wort, darunter Friseur Stefan Zeitlmann, die Donauwörther Einzelhändlerin Susanne Böswald (Haus der Wäsche), Michael Erhard von Dekodomus Erhard in Nördlingen und Anja Fischer-Meyer von Anjas’s Lust auf Mode in Wemding. Sie müssen ab Donnerstag ihr Gewerbe wieder einschränken – denn im Donau-Ries-Kreis lag die Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 50.

170 Personen kommen zusammen

Da sorgt die Nachricht aus Harburg für Kritik: „Wenn die Politik mit ihrer Vorbildfunktion sich mit 170 Personen trifft und wir um unsere Existenz kämpfen – wie sollen wir im Einzelhandel das nachvollziehen?“, schreibt Fischer-Meyer. Sie ist verärgert, weil mit zweierlei Maß gemessen werde. „Im Handel haben wir ein sehr gutes Hygienekonzept und dürfen trotzdem bald nicht mehr öffnen“, sagt sie. Sie will dafür sorgen, dass die Kritik aus der regionalen Wirtschaft auch an Ministerpräsident Markus Söder (CSU) weitergereicht wird.

Die Veranstaltung der CSU war eine politische Veranstaltung, die – wie Gemeinde- oder Stadtratssitzungen auch – von den Corona-Regeln ausgenommen sind. Es war angekündigt, dass die Delegierten zusammenkommen. Auch die etwa 80 Delegierten der CSU-Ortsverbände im Landkreis Dillingen haben sich bereits zur Kreisvertreterversammlung getroffen. Das Treffen fand in der Zöschinger Gemeindehalle statt, es war in unserer Zeitung nicht angekündigt. Dort wurden die Delegierten für die Versammlung gewählt, in der Bundestagsabgeordneter Ulrich Lange wieder zum nordschwäbischen Direktkandidaten der CSU gewählt werden soll.

SPD traf sich in Höchstädt auch persönlich

In ganz Bayern stehen Treffen zur Nominierung der Bundestagskandidaten an. In Nordschwaben haben einige Parteien diese bereits hinter sich, wie Grüne, FDP und SPD. Die Sozialdemokraten hatten sich dafür in Höchstädt getroffen – ebenfalls persönlich. Bei den Grünen und Liberalen lief es allerdings online und damit ohne direktes Treffen ab.

Die CSU-Kreisverbände Donau-Ries und Dillingen mit den Delegierten aus dem Landkreis Aichach-Friedberg – einige Gemeinden gehören dort zum Wahlkreis Donau-Ries/Dillingen – müssen ihren Bewerber Lange noch offiziell küren. Erfolgen soll dies nach derzeitiger Terminplanung am 27. März im Rahmen einer Präsenzveranstaltung unter Einhaltung strenger Abstands- und Hygienevorschriften in der Turnhalle in Buttenwiesen. Es kommen also wieder über 100 Personen zusammen.

Die Veranstaltung in Harburg verteidigt der Donau-Rieser Kreisvorsitzende und sichere CSU-Kandidat für die Bundestagswahl, Ulrich Lange. Sie habe nicht einmal eine Stunde gedauert. Auf Reden und Grußworte sei komplett verzichtet worden. Jeder Vertreter seines Ortsverbands habe auf einem eigenen Stuhl mit ausreichend Abstand zum Nachbarn gesessen. Die Stimmabgabe sei am Ende des Treffens beim Verlassen der Halle in am Ausgang platzierte Urnen erfolgt. Das Hygienekonzept sei auch bei der Dillinger Kreisvertreterversammlung in Zöschingen so eingehalten worden, informierte der Geschäftsführer des Bundeswahlkreises der CSU, Steffen Höhn, auf Anfrage. Es habe keine Reden gegeben, alles sei auf das Minimum reduziert gewesen. „Nach 45 Minuten war alles vorbei“, sagte Höhn. Die Kreisvertreterversammlung sei ja auch schon ein Jahr verschoben worden. „Wir sind der Meinung, dass das online nicht rechtssicher ist“, erläuterte Höhn. Es dürfe keine Hürden für diese Versammlung geben.

Was sagt die CSU-Landesleitung

Man sei sich der Problematik bewusst, heißt es weiter bei der CSU. Ob die Wahlkreiskonferenz tatsächlich in Buttenwiesen wie vorgesehen stattfinden könne, hänge von den Inzidenzen ab. Gegebenenfalls müsse man verschieben, wenn die Zahlen weiter ansteigen sollten. Eine Versammlung mit Präsenz der Delegierten sei nach Auffassung der Parteijuristen rechtlich am sichersten.

Laut CSU-Landesleitung kommen abweichende Formen der Delegiertenwahlen grundsätzlich ebenfalls infrage – etwa Open-Air-Treffen, wie dies die Bayern-SPD am vergangenen Wochenende praktiziert hat. Online-Abstimmungen, wie bei der FDP oder den Grünen, sollte es nur im Notfall geben, heißt es aus der Zentrale. Dem Vernehmen nach wollen die Verantwortlichen der nordschwäbischen Christsozialen die Entwicklung der Inzidenzwerte in den Landkreisen Dillingen und Donau-Ries abwarten und gegebenenfalls neu entscheiden.

Lesen Sie auch:

Themen folgen