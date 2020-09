21.09.2020

Caritas sammelt wieder

Vielfältige Hilfen für Menschen in Not

Die Caritas im Bistum Augsburg bietet viele Hilfen für Menschen in den unterschiedlichsten Notlagen an. Die Spendenaktionen der Caritassammlungen leisten dabei einen wichtigen Beitrag. Jetzt befürchtet der katholische Wohlfahrtsverband laut Pressemitteilung einen deutlichen Einbruch. „Die Spenden, die wir dadurch erhalten, gehen zwar seit Jahren zurück“, sagt Augsburgs Diözesan-Caritasdirektor Domkapitular Andreas Magg. „Die Corona-Pandemie hat aber nun die Entwicklung beschleunigt.“ Er bittet vor der Herbstsammlung, die vom 28. September bis zum 4. Oktober unter dem Leitwort „Sei gut Mensch“ stattfindet, jeden, einen Teil dazu beizutragen, damit die Hilfen im bisherigen Umfang aufrechterhalten werden.

Der Vorsitzende des Kreiscaritasverbandes Dillingen Stephan Wolk, betont: „Helfen Sie der Caritas zu helfen. Durch die Krise sind einige unserer Dienste mehr gefragt denn je. Gerade deswegen ist es wichtig, für Menschen, die unverschuldet in Not geraten sind, gemeinsam da zu sein“. Der Erlös der Spenden unterstütze die Arbeit der Caritas in der Pfarrgemeinde, im Kreis und in der Diözese Augsburg zu je einem Drittel. Eingesetzt werden die Spendengelder für individuelle Hilfen.

Aufgesucht wird die Caritas besipielsweise von Frauen und Männern, die ihren Arbeitsplatz verloren haben oder sich trennen wollen und dadurch finanziell nicht mehr zurechtkommen. Hierbei kann die Allgemeine Sozialberatung der Caritas kostenlos in Anspruch genommen werden. Dieses Angebot wird ausschließlich aus Spenden- und Kirchensteuermitteln finanziert. Ebenso suchen suchtkranke Menschen, Mütter und Väter, die erschöpft sind von den vielfältigen Ansprüchen des Alltags und deshalb Unterstützung oder Beratung benötigen, und Menschen in Überschuldungssituation die Caritas auf.

Traditionell gehen Frauen und Männer im Auftrag der Pfarrgemeinden von Tür zu Tür und bitten um eine Spende. Dort, wo keine Sammlung mehr stattfindet, bittet die Caritas um Spenden auf folgendes Spendenkonto: Caritasverband Dillingen, Sparkasse Dillingen-Nördlingen- IBAN: DE05 7225 1520 0000 0853 83, BIC: BYLADEM1DLG (pm)