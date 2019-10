10.10.2019

Carmen zum Finale der Kulturtage

Heute anrufen, es gibt fünfmal zwei Freikarten für die Oper

Mit einer konzertanten Aufführung der Oper Carmen von George Bizet gehen die 21. Landkreiskulturtage am Samstag, 12. Oktober, in der Sebastian-Kneipphalle in Dillingen zu Ende. Die Besucher erwartet, wie Lydia Edin vom Verein DLG – Kultur und Wir mitteilt, ein Feuerwerk konzertanter Musik mit dem Großen Blasorchester des Musikvereins Binswangen, dem Chor der Universität Augsburg, dem Männerensemble Binswangen und dem Kinderchor Lilac Landshausen. Die Gesangssolisten Carmen Sanchez-Piva (Sopran), Nastasja Neumann (Alt) Sang-Eun Shim (Tenor) und Tobias Neumann (Bariton) kommen von der Staatsoper aus München. Für Bühnengestaltung sowie Ton- und Beleuchtungstechnik sorgen professionelle Techniker. In Zusammenarbeit mit der Stadt Dillingen kümmern sich viele helfende Hände um Sitzmöglichkeiten und tragen Sorge für das leibliche Wohl. Einlass ist um 18 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr.

Die Donau-Zeitung und die Wertinger Zeitung vergeben fünfmal zwei Freikarten für die Aufführung. Wer gratis beim Finale dabei sein will, ruft am heutigen Donnerstag, ab 11 Uhr (bis maximal 11.15 Uhr) einfach diese Telefonnummer an:

09071/794921.

Die fünf Anrufer, die durchkommen, erhalten jeweils zwei Freitickets, die sie dann bis Freitag, 12 Uhr, in der Redaktion in Dillingen abholen können. Achtung: Wir nehmen die Anrufe nur auf einer Leitung an: Jene Leser/-innen, die uns erreichen, sind die fünf Glücklichen. Wer ein Belegtzeichen erhält oder niemanden mehr ans Telefon bekommt: Leider Pech gehabt! (dz)

gibt es noch bei folgenden Verkaufsstellen: Bücher Brenner, Dillingen; Bürgerbüro Lauingen; Schreibwaren Gerblinger in Wertingen und Gundelfingen; Schreibwaren Roch, Höchstädt; online über www.dillinger-kulturtage.de

