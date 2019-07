11:22 Uhr

"Carmina-Burana" im Dillinger Schlosshof: Musikgenuss bei Regenguss

Der Dillinger Schlosshof ist trotz des schlechten Wetters bei der „Carmina-Burana“-Aufführung voll besetzt.

Von Erich Pawlu

Zuerst krachte es. Das war ein meteorologischer Donnerschlag als Auftakt zu ausgiebigem Regen. Der nächste Donnerschlag war das musikalische „O-Fortuna“-Signal am Beginn der „Carmina-Burana“-Aufführung im Dillinger Schlosshof. Die Besucher hatten sich zu diesem Zeitpunkt bereits unter Regencapes und Regenschirmen verschanzt. Sie erlebten eine der feuchtesten Orff-Darbietungen in der neueren Musikgeschichte.

Mit großem Gewinn ins Trockene zurückgekehrt

Aber wer dem Regen trotzen und zugleich für Schönes aufgeschlossen sein konnte, wird schließlich mit großem Gewinn ins Trockene heimgekehrt sein. Zwar präsentierten der Münchner Oratorienchor und das Percussion-Ensemble Stuttgart eine abgespeckte Version des berühmten Orffwerks in der Fassung für zwei Klaviere und Schlagwerk, die sich stark an eine Bearbeitung von Wilhelm Killmayer anlehnte. Aber die Präzision des Zusammenspiels von Instrumentalisten und den Gesangssolisten Heidi Manser (Sopran), Oscar de la Torre (Tenor) und Daniel Fiolka (Bariton) ließ die eigentlich vorgesehene Riesenbesetzung mit Flöten, Oboen, Klarinetten, Fagotten, Hörnern, Trompeten und Posaunen nicht vermissen.

Für sensible oder dynamisch- rhythmische Akzentuierungen der „Carmina-Burana“-Gesänge sorgte die Pianistin Yudum Çetiner. Bild: Erich Pawlu

Dirigent André Philipp Gold erweckte unter dem schützenden, scheinwerferbestückten Bühnendach vor allem den besonderen Geist dieser Komposition. Als die um 1300 entstandenen, erst 1803 in Kloster Benediktbeuern aufgefundenen Vagantenlieder im Jahre 1937 in der Orffschen Vertonung uraufgeführt wurden, rümpften zwar NS-Kontrolleure ihre Nasen, aber der Siegeszug der „Carmina“ war dennoch nicht aufzuhalten.

Authentische Orffsche Tonbilder

Starker Vortrag: Im Bild die Pianistin Selin Sekeranber. Bild: Erich Pawlu

Die Dillinger Aufführung machte die anhaltende Popularität verständlich: Die lateinischen, mittelhochdeutschen und altfranzösischen Liedtexte mit ihren Wein-Weib-und-Gesang-Themen erklangen in den authentischen Orffschen Tonbildern. Faszinierend setzten die Pianistinnen Yudum Cetiner und Selin Sekeranber die tragenden Akzente für ein musikalisches Weltbild unter dem Motto „Tempus est iocundum – „Freudvoll sind die Zeiten“.

Dass Orff im Gegensatz zu den Neutönern seiner Epoche die traditionelle Harmonielehre nicht missachtete, aber mit ständigem Rhythmuswechsel, mit synkopischen Verschiebungen, mit Anlehnungen an Ländler, romantischen Liedsatz und akustische Dynamik eine ganz eigene Tonsprache schuf, erwies sich auch im Dillinger Schlosshof als ein Ausweg aus der Erkenntnis, die viele Komponisten im 19. Jahrhundert plagte: Dass die Kunst Mozarts und Beethovens nicht zu überbieten sei und dass ganz neue, atonale Kompositionskonzepte das Verständnis der Konzertbesucher überfordern.

Auch der Chor des St.-Bonaventura-Gymnasiums tritt auf

Einer der letzten Abschnitte der Dillinger Kulturring-Aufführung wurde vom Schulchor des St.-Bonaventura-Gymnasiums unter Leitung von Alexandra Finck eindrucksvoll mitgestaltet. Auch an diesen Stellen mochte es scheinen, als verwandle sich Orff gelegentlich in Orpheus, der bekanntlich Götter, Menschen, Tiere, Pflanzen und sogar Steine verzaubert hat. Dass Orff selbst von der besonderen Bedeutung seiner „Carmina Burana“ überzeugt war, berichtete Kulturring-Leiter Werner Bosch in seiner Begrüßung: Seinem Verleger habe Orff im Jahre 1937 geschrieben: „Alles, was ich bisher geschrieben und was Sie leider gedruckt haben, können Sie nun einstampfen! Mit Carmina Burana beginnen meine gesammelten Werke.“

