20.03.2019

„Chancen auf neuen Job so gut wie lange nicht“

Leiter der Agentur für Arbeit wirbt für Dillinger Jobbörse

Die Agentur für Arbeit Dillingen und das Jobcenter Dillingen veranstalten am Dienstag, 26. März, eine Jobbörse im Dillinger Stadtsaal mit neun heimischen Zeitarbeitsfirmen.

Auch heuer findet wieder unter dem Motto „Chance Zeitarbeit!“ eine Jobbörse der neun Personaldienstleister aus der Region zusammen mit der Agentur für Arbeit Dillingen und dem Jobcenter Dillingen statt. Arbeitnehmern soll eine weitere Möglichkeit, ihre Arbeitslosigkeit zu beenden, erschlossen werden. Auch Arbeitgeber können sich über das Thema Arbeitnehmerüberlassung eingehend in persönlichen Gesprächen informieren. Die Zeitarbeitsmesse findet am 26. März von 8.30 bis 12.30 Uhr im Stadtsaal am Kolpingplatz in Dillingen statt. Die Firmen präsentieren ihre aktuellen Stellenangebote und geben Auskunft über die Arbeitsbedingungen. Der Eintritt ist kostenlos und eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Alle Besucher können sich über das Thema Zeitarbeit informieren, mit den Dillinger Personaldienstleistern ins Gespräch kommen und ihr Bewerbungsprofil dort hinterlegen. Willkommen sind alle Arbeitnehmer, die Arbeit suchen, sich beruflich verändern oder sich nur unverbindlich informieren möchten. Aktuelle Bewerbungsunterlagen sollten die Besucher in mehrfacher Ausfertigung mitbringen.

„Im Februar dieses Jahres waren 1123 Menschen im Landkreis Dillingen arbeitslos. Gerade für diese lohnt sich der Besuch der Jobbörse“, so Richard Paul, Leiter der Agentur für Arbeit Donauwörth, laut Pressemitteilung. Besucher könnten die Jobbörse für ein sofortiges Vorstellungsgespräch nutzen. „Die Chancen auf einen neuen Job sind so gut wie lange nicht“, sagt Paul. Aktuell sind knapp 400 freie Zeitarbeitsstellen im Landkreis gemeldet. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Zeitarbeitskräfte lag im Kreis Dillingen im Juni 2018 bei 1354 Arbeitnehmern. Der Anteil der Zeitarbeitskräfte an den gut 33800 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten beträgt damit knapp vier Prozent. Deutschlandweit liegt der Anteil der Zeitarbeit bei knapp drei Prozent an allen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. (pm) Foto: Veh

Themen Folgen