Christkindlmarkt Höchstädt 2019: Start, Termin, Öffnungszeiten und Programm

Am Nikolauswochenende öffnet der Christkindlmarkt Höchstädt seine Türen. Alle Infos rund um Start, Termine, Öffnungszeiten und Programm des Weihnachtsmarktes gibt es hier.

Weihnachten rückt näher und auch in Höchstädt an der Donau stimmt man sich schon bald auf das Fest der Liebe ein. Am Freitag, 6. Dezember 2019, eröffnet der Christkindlmarkt in Höchstädt. Bei köstlichem Duft von Glühwein und gebrannten Mandeln können sich die Besucher an den geschmückten Buden auf die Weihnachtszeit einstimmen.

Alle Infos rund um Start, Termine, Öffnungszeiten und Programm beim Weihnachtsmarkt in Höchstädt finden Sie hier in unserer Übersicht.

Christkindlmarkt in Höchstädt 2019: Start und Öffnungszeiten

Der Christkindlmarkt in Höchstädt öffnet seine Pforten am Freitag, 06.12.19, um 18.00 Uhr. Die offizielle Eröffnung des Marktes findet um 19 Uhr durch Bürgermeister Gerrit Maneth, Stadtpfarrer Daniel Ertl, Pfarrer Wolfram A. Schrimpf und WV-Vorsitzenden Fabian Weiß statt. Hier gibt es die Termine auf einen Blick:

Freitag, 6. Dezember 2019

Samstag, 7. Dezember 2019

Sonntag, 8. Dezember 2019

Der Eintritt zum Christkindlmarkt in Höchstädt ist, wie auch in den vergangenen Jahren, für alle Besucher kostenlos.

Weihnachtsmarkt Höchstädt 2019: Programm auf dem Christkindlmarkt

Eines der Highlights beim Christkindlmarkt 2019 in Höchstädt ist auch in diesem Jahr, im wahrsten Sinne des Wortes, der hell erleuchtete Weihnachtsbaum, der in der Mitte des Marktplatzes aufgestellt wird. Rund um den Weihnachtsmarkt und die Buden wird es ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm für Groß und Klein geben. Auch für das kulinarische Wohl wird umfassend gesorgt.

Veranstaltet und organisiert wird der Christkindlmarkt in Höchstädt wie schon im letzten Jahr von der Wirtschaftsvereinigung Höchstädt.

Sie wollen sich einen Überblick über alle Weihnachtsmärkte der Region, inklusive Karte mit Terminen und Öffnungszeiten verschaffen? Bitte sehr: Alle Informationen finden Sie in unserer Weihnachtsmarkt-Übersicht. (AZ)

