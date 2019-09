vor 20 Min.

Circus Barelli kommt nach Dillingen

Der Circus Gebrüder Barelli gastiert vom Donnerstag, 26. September, bis einschließlich Sonntag, 29. September, auf dem Festplatz Donaupark in Dillingen.

Die Brüder Barelli führen das mittelständische Zirkusunternehmen in sechster Generation. Dabei bauen sie auf die wesentlichen Säulen des klassischen Zirkus’: Tiere, Clowns und Akrobaten. Dazu eine live spielende Band und ein besonderes Ambiente inner- und außerhalb des Zirkuszelts. Dabei verbinden die Zirkus-Macher laut Pressemitteilung Tradition und Moderne und bieten Live-Unterhaltung für die ganze Familie.

Für die Vorstellungen am Donnerstag, 26. September, um 16 Uhr oder 20 Uhr verlost die Donau-Zeitung insgesamt zwei Mal 30 Logenkarten. Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, schickt bis 20. September eine Postkarte an die Adresse der Donau-Zeitung, 89407 Dillingen, Große Allee 47 oder eine E-Mail mit dem Kennwort Circus Barelli angewinnspiel@donau-zeitung.de. Die Gewinner werden telefonisch informiert, daher nicht vergessen, die Telefonnummer anzugeben. (HOW)

