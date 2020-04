18:30 Uhr

Clique verursacht Brand bei Binswangen

Rund 800 Quadratmeter Fläche stehen bei Binswangen in Flammen - nachdem Jugendliche Gras angezündet hatten.

Zeugen haben am Mittwoch um 13.30 Uhr eine Gruppe von fünf Jugendlichen im Alter von 16 bis 19 Jahren am Schnellweiher bei Binswangen beobachtet. Wie die Polizei mitteilte, trank die Gruppe Bier und zündete ausgetrocknetes Gras an.

Aufgrund der Trockenheit breitete sich der Brand aus. Das Feuer konnte von den Jugendlichen nicht mehr gelöscht werden. Es brannte daraufhin eine Fläche von etwa 800 Quadratmetern ab.

Die Feuerwehr löschte den Brand

Durch die Feuerwehr Binswangen, die mit zehn Einsatzkräften vor Ort war, wurde die Fläche abgelöscht. Ein Sachschaden entstand nach erster Einschätzung nicht, da es sich ausschließlich um ausgetrocknetes Gras gehandelt hatte.

Gegen die Jugendlichen wird dennoch ermittelt: wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz.

Die Böden und Gräser sind ausgedörrt

Die Gefahr von Wald- und Flächenbränden ist in den vergangenen Tagen weiter angestiegen, da aufgrund der länger anhaltenden Trockenheit viele Böden und Gräser ausgedörrt sind. Achtlos weggeworfene Zigaretten und Flaschen, aber auch heiße Katalysatoren von geparkten Fahrzeugen können schnell zu einem Brand in der Natur führen. Bei Sichtung von Bränden oder bei ungewöhnlicher Rauchentwicklung sollte unbedingt die Feuerwehr unter dem Notruf 112 verständigt werden, bittet die Polizei. (pol)

