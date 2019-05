05:32 Uhr

Colleg-Garten: Willkommen im großen Insekten-Hotel

Im Colleg-Garten in Dillingen grünt und blüht es – dank des Einsatzes ehrenamtlicher Helfer. Wer will noch mitmachen?

Vor drei Jahren gab es die ersten Gespräche, den Garten beim Colleg in Dillingen in ein Naturparadies zu verwandeln. Als dann die ehrenamtlichen Helfer, die sich überwiegend aus dem Ortsverband der Grünen und dem Verein Dillikat rekrutieren, loslegten, dachten einige Passanten, dass der Parkplatz beim Kulturzentrum erweitert würde, erinnert Petra Hien bei einem Rundgang am Montag mit Dillinger Stadträten. Natürlich wurden dort keine Stellplätze für Autos errichtet. Beim Colleg grünt und blüht es in diesen Tagen. Wenn man so will, könnte man den Colleg-Garten als gigantisches Insekten-Hotel bezeichnen.

Colleg-Garten Dillingen: Stadt spricht von "Vorzeigeprojekt"

Allein in diesem Jahr haben etwa ein Dutzend Helfer etwa 100 Stunden ehrenamtliche Arbeit in den Colleg-Garten investiert. Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz dankt den Ehrenamtlichen für ihr Engagement. „Hier ist mit viel Herzblut ein Vorzeigeprojekt geschaffen worden“, sagt der Rathauschef. Die Stadt unterstützt das Vorhaben, indem sie die Kosten für die Pflanzen und das Material übernimmt. Dort, wo sich früher einmal ein Teich des einstigen Benediktinerkollegs befand, ist eine Magerwiese geschaffen worden. Eichen- und Eschenstämme sorgen für eine Abgrenzung. Im Frühjahr und Sommer nutzen Spaziergänger bei schönem Wetter die Stämme als Sitzgelegenheit und erholen sich im Naturgarten.

Das regelmäßige Mähen der Flächen und „Hausmeisterschnitte“ sind Vergangenheit. Bisher wurde der Colleg-Garten nach der Umgestaltung nur ein einziges Mal mit der Sense gemäht. Dort blühen mittlerweile Wundklee, die Urform der Ringelblumen, Spitzwegerich, Hahnenfuß und Kartäusernelken – je nachdem, was sich durchsetzt. „Wir hatten auch schon ein blaues Meer mit Kornblumen“, berichtet Grünen-Kreissprecher Joachim Hien. Insekten und Bienen scheinen sich dort wohlzufühlen. „Wir haben schon 30 verschiedene Bienenarten gezählt“, sagt Hien. Im Colleg-Garten gibt es auch Stachelbeer- und Jonhannisbeersträucher und Erdbeerpflanzen. Besucher dürfen die Früchte essen. Für das Projekt habe es ziemlich viel Zuspruch gegeben, erläutert Joachim Hien. Und es gebe so gut wie keine Probleme mit Vandalismus und Vermüllung.

Nicht auf die Pflanzen treten

Mit Stolz und der Bitte, nicht auf die Pflanzen zu treten, zeigt Petra Hien auf die Rasengittersteine aus recyceltem Hartplastik, die als Feuerwehrzufahrt dienen. Zwischen den Rasengittersteinen haben die Helfer Kriechthymian gepflanzt, der die Fläche langsam überwuchert. Seniorin Doris Sparmann hilft bei der Pflege des Colleg-Gartens ebenso mit wie die zwölfjährige Jana Huber. „Das macht Spaß“, versichert das Mädchen. Jana Huber betont, dass sie unbedingt etwas für die Umwelt habe tun wollen. Sie würde sich über weitere Helfer auch in ihrem Alter freuen. (bv)

Interessenten können sich bei Petra Hien unter der E-Mail-Adresse petra-hien@t-online.de melden.

Lesen Sie dazu auch: