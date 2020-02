09:21 Uhr

Container gerät in Brand - Sack mit Pellets schmilzt

Die Feuerwehr war in Holzheim und auch in Diemantstein im Einsatz.

Die Feuerwehr muss in Holzheim und auch in Diemantstein ausrücken. Im Kesseltal gibt es eine starke Rauchentwicklung.

Die Feuerwehren mussten in Holzheim und in Diemantstein ausrücken. Ein Zeuge hatte am Dienstag gegen 1.45 Uhr bemerkt, dass in der Raiffeisenstraße in Holzheim ein schrottreifer Wohncontainer brennt. Die alarmierte Feuerwehr fuhr schließlich zu mehreren Wohncontainern auf einem Feld.

Teile der Schaumstoff-Isolierung glimmen

Bei einem Container glimmten laut Polizeibericht Teile der Schaumstoff-Isolierung. Die Holzheimer Wehr, die mit zehn Einsatzkräften vor Ort war, konnte den Brand nach Angaben der Polizei rasch löschen. Der Eigentümer machte keinen Schaden geltend. Was den Brand ausgelöst hatte, konnte vor Ort nicht festgestellt werden.

Zu einem weiteren Brandeinsatz wurde die Feuerwehr in den Bissinger Ortsteil Diemantstein gerufen. Dort hatte eine 23-Jährige einen Sack mit Holzpellets auf dem Ofen abgestellt. Durch die Hitze schmolz der Sack und es kam zur starken Rauchentwicklung.

Mit 30 Einsatzkräften vor Ort

Die Frau schaltete den Ofen laut Polizeibericht sofort ab und verständigte sicherheitshalber die Feuerwehr. Diese rückte mit 30 Einsatzkräften an. Wie die Polizei mitteilt, kam es durch das schnelle Handeln zu keinem Sachschaden. (pol)

